Az Instagram szálai bevezetik a kulcsszókereső funkciót

Az Instagram Threads, az üzenetküldő alkalmazás, amelynek célja, hogy a rivális közösségi hálózatoktól távolítsa el a felhasználókat, új kulcsszókereső funkciót vezetett be. Korábban a Threads felhasználói csak más fiókokra kereshettek, de a kulcsszavas keresés hozzáadásával most már meghatározott kifejezések alapján kereshettek bejegyzéseket. A funkciót angol és spanyol nyelven vezetik be több országban, köztük az Egyesült Államokban, Argentínában, Indiában és Mexikóban. Az új keresési lehetőség a Threads mobil verzióján és az augusztusban indult weboldalon egyaránt elérhető.

A kulcsszókereső funkció volt az egyik legtöbbet kért kiegészítés a Threads felhasználóitól. A bejegyzések keresésének lehetősége immár összehangolja a Threads-t más közösségi hálózatokkal, mint például az X (korábbi nevén Twitter) és a Bluesky, amelyek már kínálnak hasonló képességeket. A keresési funkció eléréséhez a felhasználók kiválaszthatják a Keresés ikont, és beírhatják a kulcsszót vagy kifejezést. A keresési eredmények a megfelelő fiókokat vagy bejegyzéseket jelenítik meg.

Júliusi indulása óta a Threads több mint 100 millió új felhasználót vonzott. Az aktív napi felhasználók száma azonban a július 7-i csúcs után csökkenni kezdett. Július 26-ra a napi használat 70%-kal, július 7. és augusztus 7. között pedig 79%-kal csökkent. A felhasználók elkötelezettségének megőrzése érdekében a Threads új funkciók hozzáadásával és a meglévők fejlesztésével foglalkozik. A kulcsszavas keresés közelmúltban történő hozzáadásának célja, hogy visszaszerezze vagy új felhasználókat vonzzon.

Egyes funkciók, amelyeket a felhasználók továbbra is kérnek, egy szerkesztés gomb, egy közvetlen üzenetküldési funkció és egy hashtag rendszer. A weboldal augusztusi indulása jelentős fejlemény volt, mivel a Threads korábban csak mobilalkalmazásként volt elérhető. A Threads folyamatosan fejlődik, és változtatásokat hajt végre, hogy megfeleljen a felhasználói igényeknek, és lépést tartson más közösségi média platformokkal.

