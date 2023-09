Az Apple Watch Series 9: jobb teljesítmény és továbbfejlesztett Find My Accuracy

Az újonnan bejelentett Apple Watch Series 9 számos izgalmas frissítést mutat be, amelyek javítják a felhasználói élményt. Bár nincs látható hardver újratervezés vagy új állapotérzékelők, a 9-es sorozat frissített ultraszéles sávú processzorral büszkélkedhet. Ez az S9 néven ismert processzorfrissítés három év óta az első valódi teljesítménynövekedés, amely jelentős sebességnövekedést és jobb reakcióképességet biztosít a korábbi modellekhez képest.

A jobb teljesítmény mellett az Apple Watch Series 9 megnövelt fényerővel is rendelkezik, amely akár 2000 nit is eléri a jobb láthatóságot erős nappali fényben, és akár 1 nit tompított állapotban is. Az egyik figyelemre méltó fejlesztés a Siri hangutasítások eszközön történő feldolgozása, ami gyorsabb válaszidőt eredményez. A felhasználók most már csak a hangjukkal kérdezhetik meg Sirit az alvási szokásairól, a gyaloglási pulzusukról, az aktivitási szintjükről, és akár egészségügyi adatokat is naplózhatnak, például testsúlyt vagy gyógyszerbevitelt. A Siri egészségügyi lekérdezései még ebben az évben további nyelvekre bővülnek.

Az Apple egy új módszert is bevezetett a parancsok kiadására a Double Tap funkcióval. A felhasználók egyszerűen kétszer egymáshoz koppinthatják az ujjukat és hüvelykujjukat a hívások fogadásához, az időzítők leállításához és egyéb gyors műveletek végrehajtásához. Ez a funkció a következő hónapban lesz elérhető.

A megnövelt fényerő és a továbbfejlesztett funkciók ellenére az Apple Watch Series 9 18 órás „egész napos” akkumulátor-élettartamot tart fenn. A 9. sorozat mától előrendelhető, kiszállítási dátuma 22. szeptember 2023. Az Apple Watch Series 9 kikiáltási ára 399 dollár.

A testreszabási lehetőségek iránt érdeklődők számára a mai naptól új Hermes és Nike szíjak is rendelhetők az Apple Watchhoz, amelyek szeptember 22-től kerülnek a boltokba. A 9-es sorozat alumínium modelljei különböző színekben kaphatók, köztük csillagfény, éjfél, ezüst, (TERMÉK)PIROS és rózsaszín, míg a rozsdamentes acél kiadás arany, ezüst és grafit színben kapható. A Hermes változat rozsdamentes acélból készült opciókat kínál ezüst vagy térfekete színben.

Összességében az Apple Watch Series 9 a régóta várt teljesítménynövekedést és továbbfejlesztett funkcionalitást hoz a népszerű okosóra sorozatba. Frissített processzorával, továbbfejlesztett Siri-képességeivel és olyan új funkcióival, mint a Double Tap a gyors műveletekhez, a 9-es sorozat továbbfejlesztett felhasználói élményt ígér.

