A zeneipar jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt években, részben a közösségi média platformok, például a TikTok hatására. Nathan Hubbard, egykori zenei vezető megosztotta gondolatait Olivia Rodrigo „GUTS” című albumával kapcsolatban, kijelentve, hogy annak 39 perces futásideje a „zenei korszak folyamatos TikTokizálásának” az eredménye. Bár a közösségi média kétségtelenül hatással volt a popzene formátumára, ez a jelenség nem kizárólagos a TikTok esetében.

A történelem során a zeneipar a hangrögzítési és műsorszórási technológiák fejlődésével párhuzamosan fejlődött. A bakeliten kiadott pop kislemezeket korlátozták a médium fizikai korlátai és a rádiójáték iránti igény. A dalírásnak meg kellett ragadnia a figyelmet a reklámok között, ami rövidebb, fülbemászó dallamokhoz vezetett. A bakelitlemezek oldalanként legfeljebb 22 percnyi hanganyagot tartalmazhatnak, ami befolyásolta a korai popalbumok sorrendjét.

Olyan albumok, mint Bruce Springsteen „Born To Run” és a The Beatles „Sgt. A Pepper's Lonely Hearts Club Band” körülbelül 39 percet ért el, hasonlóan Olivia Rodrigo „GUTS”-jához. Ez az időtartam a bakelitlemezek korlátai miatt következett be, amelyek oldalanként körülbelül 20 percet tudtak befogadni. Még a streaming korszakban is, ahol már nem érvényesülnek a fizikai korlátok, folytatódik a hagyomány, hogy egy album hossza körülbelül 39 perc.

A modern popsztárok, köztük Olivia Rodrigo, továbbra is ragaszkodnak az iparág kialakult normáihoz, miközben új trendeket is beépítenek. A streamelési korszak a rövidebb, horogvezérelt kislemezeket ösztönzi, de a korábbi gyakorlatok hatása megmarad. Rodrigo albuma egy évtizedek óta elterjedt képlet, vers-kórus-vers-kórus-híd-kórus formátumot követ. A 39 perces időtartam nem a TikTok közvetlen eredménye, hanem inkább az iparági hagyományok folytatása.

Míg a közösségi média jelentős szerepet játszik a zenei tájkép alakításában, kulcsfontosságú, hogy felismerjük a szélesebb történelmi kontextust, amely befolyásolta az albumok hosszát. A 39 perces futási idő egyensúlyt képvisel a kereskedelmi igények, a fizikai korlátok és a popzene hallgatóinak elvárásai között. Az iparág továbbra is összetett ökoszisztéma, amelynek árnyalatainak mély megértése elengedhetetlen a pontos elemzéshez.

