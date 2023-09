A Gearbox Studio állítólag érintette az Embracer Group szerkezetátalakítási erőfeszítései

By

A legújabb jelentések szerint a Gearbox Studio a legújabb stúdió, amelyet az Embracer Group folyamatban lévő szerkezetátalakítási erőfeszítései érintettek. Az Embracer Group júniusban átfogó szerkezetátalakítási programot jelentett be, hogy felépüljön az évek során eltöltött jelentős kiadásaiból és a Savvy Games Grouppal kötött stratégiai partnerség sikertelensége miatti 40 százalékos árfolyamesésből.

Az átalakítás részeként a múlt hónap végén azonnal bezártak egy másik, az Embracer tulajdonában lévő stúdiót, a Volition Games-t. Most a Reuters jelentése szerint a Gearbox lehet a következő stúdió, amelyet az Embracer elenged. Az Embracer állítólag a Goldman Sachs és az Aream & Co befektetési bankokkal dolgozik együtt a Gearbox eladásának lehetőségének feltárása érdekében. Már kaptak érdeklődést harmadik felektől, akik a stúdió megszerzésére törekednek.

Érdemes megjegyezni, hogy az Embracer részvényeinek árfolyama pozitív elmozdulást tapasztalt a hírt követően. A Gearbox, amelyet 2021-ben vásárolt meg az Embracer, vegyes eredményeket ért el a legutóbbi játékkiadásokkal. A Take-Two kiadó szerint a New Tales from the Borderlands eladásai alacsonyak voltak. A Borderlands másik spin-offja, a Tiny Tina's Wonderlands azonban felülmúlta a várakozásokat. Randy Pitchford vezérigazgató korábban úgy nyilatkozott, hogy a jövőbeli tapasztalatok már fejlesztés alatt állnak.

Kiadóként a Gearbox azt tervezi, hogy 3 elején kiadja a Hyper Light Breakert és a Homeworld 2024-at. További fejlemények merülhetnek fel az Embracer Group szerkezetátalakítási erőfeszítéseivel és a Gearbox jövőjével kapcsolatban.