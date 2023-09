Devil Engine: Complete Edition megjelenési dátuma november 9-re halasztott

By

A Beep Japan, a Poppy Works és a Protoculture Games bejelentette, hogy a Devil Engine: Complete Edition megjelenési dátumát elhalasztották. Az eredetileg október 12-re tervezett játék most november 9-én fog megjelenni. Az oldalra görgető shoot 'em up PlayStation 5-re, Xbox Series-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Switchre lesz elérhető.

A Devil Engine: Complete Edition tartalmazza az alapjátékot és a „Devil Engine: Ignition” nevű kiegészítőt is. Az alapjátékot eredetileg PC-re adták ki a Steamen keresztül, 21. február 2019-én. A „Devil Engine: Ignition” nevű bővítményt 2019 májusában jelentették be, és a tervek szerint 2019 telén PC-re is megjelentetnék. A kiadás azonban soha nem valósult meg. .

A Complete Edition megjelenésével várhatóan a bővítmény PC-re is elérhető lesz a Steamen keresztül.

Források: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

Definíciók:

– Beep Japan: kiadó és fejlesztő.

– Poppy Works: kiadó és fejlesztő.

– Protoculture Games: Egy fejlesztő.

– Side-scrolling: A videojátékok olyan műfaja, ahol a játékmenet vízszintesen balról jobbra halad.

– Shoot 'Em Up: A videojátékok olyan műfaja, amelyre a játékos irányít egy karaktert, aki ellenségek és lövedékek hullámaival küzd.