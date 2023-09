Új „Soha sárguló” átlátszó tok a Dbrand-tól iPhone 15 Pro készülékhez

By

A népszerű okostelefontok gyártója, a Dbrand nemrég jelentette be legújabb terméke, a Ghost Case megjelenését. Ezt az átlátszó tokot kifejezetten a zászlóshajó telefonokhoz tervezték, beleértve a nagyon várt iPhone 15 Pro-t is. A Ghost Case kiemelkedő tulajdonsága az az állítás, hogy soha nem sárgul be, ami gyakori probléma sok egyértelmű tokkal a piacon.

A Dbrand szerint a Ghost Case sárgásgátló tulajdonságát a kéttónusú kialakításnak, pontosabban a házat körülvevő matt fekete keretnek tulajdonítják. Adam Ijaz vezérigazgató elmagyarázza, hogy az anyagok kombinációja, az utófeldolgozási technikák és a szándékos ipari formatervezési döntések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a tok idővel megőrizze tisztaságát.

Sárgásgátló tulajdonságai mellett a Ghost Case-ről azt is leírják, hogy tapadós, és kattanó gombjaival kielégítő tapintási élményt nyújt. A Dbrand továbbá azt állítja, hogy a tok 10 méteres leejtést is kibír, így maximális védelmet biztosít okostelefonja számára.

Az iPhone 15 Pro mellett a Dbrand a Ghost Case verzióit kínálja más zászlóshajó telefonokhoz is, beleértve az iPhone 14 Pro-t, a Google Pixel 7 Pro-t és a Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra-t. A tok minden változata 1.2 mm vastag, és beépített MagSafe mágnesekkel van felszerelve, így zökkenőmentesen kompatibilis az Apple mágneses töltési technológiájával.

A Dbrand tudatosan döntött úgy, hogy TPU-t (termoplasztikus poliuretán) használ a tok átlátszatlan részeihez, míg a többi polikarbonátból készül. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy a tok átlátszó tok megjelenését és érzetét kölcsönözze, miközben megőrzi a rugalmasságot és a tartósságot.

A Dbrand Ghost Case iPhone 15 Pro és más zászlóshajó telefonokhoz már előrendelhető, és várhatóan októberben indul.

Forrás: The Verge