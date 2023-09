Az új európai szabályozás arra kényszeríti az Apple-t, hogy alkalmazza az USB-C töltést az iPhone 15-höz

By

Az Apple bejelentette, hogy legújabb termékcsaládját, az iPhone 15-öt USB-C portokkal látják el saját Lightning portja helyett. Ez a lépés válasz az európai szabályozók által elfogadott új szabályra, amely kötelezővé teszi az USB-C töltés használatát elektronikus eszközökön, beleértve az okostelefonokat is. A változtatás célja az elektronikai hulladék csökkentése és a töltőkábelek kompatibilitása több eszköz között.

Az Apple hagyományosan a nagy felhasználói bázis elsődleges kapuőreként pozicionálja magát, de most egyre nagyobb nyomással néz szembe a szabályozók részéről világszerte. Az USB-C követelmény mellett az Apple új szabályokkal néz szembe Európában, amelyek arra kényszerítik, hogy engedélyezze az iPhone-alkalmazások értékesítését az App Store-on kívül. A cég ellen az Egyesült Államokban is folyik a nyomozás amiatt, hogy mások blokkolták az iPhone érintéssel történő fizetési képességét, és a kínai munkahelyeken is visszaszorítják az iPhone-használatot.

Míg ezek a szabályozási kihívások olyan időszakban jelentkeznek, amikor az Apple az iPad és a Mac számítógépek csökkenő eladásai közepette próbálja újra felpörgetni üzletét, a vállalat még mindig meghatározó erő az okostelefonok piacán. Az iPhone továbbra is az Apple teljes bevételének több mint felét adja, és a vállalat évente több mint 200 millió iPhone-t ad el.

Az iPhone 15 termékcsalád számos fejlesztést és új funkciót tartalmaz, például jobb kamerákat, kisebb szegélyeket a képernyő körül, valamint a háromdimenziós videó rögzítésének lehetőségét. A csúcskategóriás Pro modellek könnyebb titán házzal és a legmodernebb gyártási eljárással megnövelt teljesítményt nyújtanak. Az Apple 9 százalékkal emelte csúcsmodellje, az iPhone Pro Max árát is.

Az Apple emellett bemutatta az Apple Watch kínálatának frissítéseit is, beleértve a 9-es sorozatú órát, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hüvelykujjuk és a mutatóujjuk kétszeri megérintésével válaszoljanak a telefonhívásokra. Az Apple Watch Ultra, amely a szabadtéri szerelmeseknek készült, fényesebb képernyővel és új lehetőségekkel rendelkezik a kerékpárosok számára.

Összességében elmondható, hogy bár az iPhone-kínálat változásai nem lehetnek átütőek, elegendő ösztönzést nyújtanak a régebbi eszközökkel rendelkező felhasználók számára a frissítésre. Mindazonáltal az Apple-nek el kell navigálnia a világ minden tájáról érkező szabályozók egyre növekvő ellenőrzését, hogy megőrizze piaci pozícióját.

Források: nincs