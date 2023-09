A Gearbox Entertainment potenciális értékesítési jelzései szerkezetátalakítást jeleznek az Embracer Groupon belül

By

A Gearbox Entertainment, a neves játékfejlesztő és kiadó, aki olyan népszerű sorozatokért felelős, mint a Borderlands, a Remnant és a Homeworld, hamarosan megválhat anyavállalatától, az Embracer Group-tól. A jelentések szerint az Embracer Group a Gearbox Entertainment eladását fontolgatja folyamatban lévő szerkezetátalakítási terve részeként.

Az Embracer Group az elmúlt években számos fejlesztői, kiadói és szellemi tulajdonszerzésével szerzett elismerést. Ez a tendencia azonban megfordult a szaúd-arábiai kormány által finanszírozott Savvy Games Grouppal kötött kudarcos megállapodást követően. Az utóhatások következtében az Embracer Group elbocsátotta a fejlesztőket és bezárta a stúdiókat, a legutóbbi bezárás pedig a Volitioné volt, amely az elismert Saints Row sorozatért felelős.

Bár az Embracer Group hivatalosan nem kommentálta az ügyet, a Gearbox kommunikációs igazgatójától, Dan Hewitttől származó belső e-mail, amelyet a Bloomberg kapott, megerősíti a Gearbox Entertainment, mint független entitás lehetséges eladását vagy újraalapítását. Hewitt kijelenti, hogy "az alapeset az, hogy a Gearbox az Embracer része marad", de megemlíti azt is, hogy más lehetőségeket is mérlegelnek. A Gearbox Entertainment sorsa továbbra is bizonytalan, és a következő hetekben valószínűleg találgatások következnek majd.

Az olyan játékok sikere ellenére, mint a Borderlands 3 és a Remnant II, az Embracer Group azon gondolkodik, hogy elváljon a Gearbox Entertainmenttől, a cég növekedési stratégiájának változását jelzi. Az elkövetkező hetek és hónapok döntő fontosságúak lesznek a Gearbox jövőjének meghatározásában, amely mára szorosan figyelemmel kísérendő vállalattá vált.

Források:

– „A Gearbox Entertainment eladóvá válhat az Embracer anyavállalatánál történt szerkezetátalakítás után” – Reuters

– Belső e-mail a Gearbox kommunikációs igazgatójától, Dan Hewitttől – Bloomberg