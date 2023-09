A BeXide Studio be nem jelentett játékot mutat be a 2023-as Tokyo Game Show-n

A BeXide, az olyan népszerű játékairól ismert, jó hírű stúdió, mint a Doko Demo Issyo és a Super Bullet Break, bejelentette, hogy a 5-as Tokyo Game Show alkalmával PlayStation 2023, Switch és PC (Steam) platformokra is be nem jelentett játékot mutat be. A várva várt játék a BeXide korábban bejelentett játéka, a Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights mellett kerül bemutatásra.

Az esemény látogatói mind a Pershával, mind a Magic Labyrinth: Arabian Nyaights-szal és a nem titkolt címmel játszhatnak az „Indie Games Corner” standon. Különleges csemegeként a BeXide exkluzív Tokyo Game Show 2023 akril kulcstartókat kínál a Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights számára, valamint egy külön eredeti újdonságot az újonnan bejelentett játékhoz.

A 2023-as Tokyo Game Show a tervek szerint szeptember 21. és 24. között kerül megrendezésre a Makuhari Messe-ben, Chibában, Japánban. Ez a nagyra értékelt játékesemény a világ minden tájáról vonzza az iparági szakembereket, a játékrajongókat és a médiát, és platformot biztosít a fejlesztők számára, hogy bemutassák legújabb alkotásaikat.

A BeXide döntése, hogy egy be nem jelentett játékot mutat be a 2023-as Tokyo Game Show-n, jelentős izgalmat váltott ki a rajongók és a játékközösség körében. Mivel a stúdió élvezetes és innovatív játékélményt nyújt, a várakozások az új cím iránt minden idők csúcsán vannak.

