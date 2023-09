Behind The Glass: Los Angeles Kings edzőtábor – Bepillantás az NHL előszezonjába

A National Hockey League (NHL) és az NHL Network bejelentette partneri együttműködését a Los Angeles Kings-szel a Behind The Glass című, mindenki számára elérhető előszezon dokumentumfilmjük negyedik évadára. Ez a háromrészes sorozat, amelyet az NHL Network és az NHL Productions készítette, bepillantást nyújt a kulisszák mögé az NHL előszezon intenzitásához, drámájába és versenyébe a kétszeres Stanley Cup Champion Kings szemüvegén keresztül.

A Behind The Glass következő szezonjában a Kings a déli féltekére utazik, amikor az Arizona Coyotes ellen játszik az ausztráliai Melbourne-ben a 2023-as NHL Global Series-ben. Ez lesz az első NHL-meccs Ausztráliában, ami izgalmasabbá teszi a sorozatot. A játékosokat mikrofonozzák, és a pályától távol szerepelnek, páratlan tartalmat kínálva a szurkolóknak, miközben versenyeznek a listán elfoglalt helyükért, és készülnek az alapszakasz nyitányára.

Két egymást követő Stanley Kupa rájátszás után a Kings megnövelte a szervezettel szembeni elvárásokat. A Behind The Glass a csapat alelnökére és általános menedzserére, Rob Blake-re, valamint Todd McLellan vezetőedzőre fog összpontosítani, akik az edzőtábor során vezetik a csapatot, és alakítják a Stanley Kupa örökös esélyesének jövőképét. A sorozat olyan kulcsjátékosokat is bemutat, mint az újonnan megszerzett center Pierre-Luc Dubois, a feltörekvő sztárok, Adrian Kempe és Kevin Fiala, valamint a veterán alapjátékosok, Anze Kopitar és Drew Doughty. Luc Robitaille csapatelnök egyedülálló betekintést nyújt abba, hogy mit jelent királynak lenni.

A Behind The Glass először 2018-ban mutatkozott be, és a rajongók számára példátlan betekintést nyújt az NHL előszezonjába a New Jersey Devils szemével. Azóta a sorozatban a Philadelphia Flyers és a Nashville Predators szerepelt. Az idei kiadás növeli a tétet az ausztráliai melbourne-i nemzetközi utazással.

A rajongók exkluzív bónusztartalmakat és klipeket láthatnak a Behind The Glass minden egyes epizódjából, amelyeket a #BehindTheGlass hashtag használatával osztanak meg digitális és közösségi média platformokon. Ezenkívül minden epizód elérhető lesz az NHL YouTube-platformján, így a rajongók több lehetőséget kínálnak a sorozatra.

A Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp azt ígéri, hogy közelebb hozza a szurkolókat a játékhoz, és egyedülálló és soha nem látott perspektívát nyújt a csapatról és az előszezonról. A példátlan hozzáférésnek köszönhetően ezek a dokumentumfilmek biztosan felkeltik a rajongók érdeklődését a közelgő NHL-szezonban.

