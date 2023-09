Az iPhone 15 Pro Max ára 1,199 dollártól kezdődik 256 GB tárhellyel

By

Az iPhone 15 Pro Max néhány jelentős változáson ment keresztül, és ezekkel a változtatásokkal új kikiáltási ára 1,199 dollár a 256 GB-os modellre. A tavalyi Pro Max 1,099 dollárról indult, de csak 128 GB tárhely volt. Az új iPhone több tárhelyet kínál, de magasabb áron.

Az Apple szeptember 15-én fogja kiadni az iPhone 15 Pro és a 22 Pro Max készülékeket, az előrendelések pedig ezen a pénteken indulnak. Hónapok óta keringenek a pletykák, miszerint az Apple megemeli az árat a felállási változtatások, például a szálcsiszolt titánötvözet váz és a vékonyabb keretek bevezetése miatt. Az új iPhone 15 Pro Max gyorsabb A17 SoC-vel is rendelkezik, integrált GPU-val, amely támogatja a sugárkövetést.

Fontos megjegyezni, hogy a 1,199 GB-os modell 256 dolláros ára nem jelent áremelkedést, mivel az Apple tavaly ugyanennyit számolt fel ugyanazért a tárolókapacitásért. Az alacsonyabb árú, 128 GB tárhellyel rendelkező opció azonban már nem elérhető.

Az ár- és tárhelyváltozások mellett az Apple néhány egyéb figyelemre méltó frissítést is végrehajtott iPhone-jaiban. A cég végül lecserélte az elöregedett Lightning portot USB-C portokra a telefonjain, beleértve az AirPods Pro-t is. Az USB-C port támogatja a gyorsabb USB 3 szabványt akár 10 Gbps átviteli sebességgel. A felhasználóknak azonban külön kell megvásárolniuk egy USB 3 típusú C kábelt.

Ezenkívül az iPhone 15 sorozat már támogatja a Qi2 töltést, amely az Apple új töltési szabványa, amely saját MagSafe töltésén alapul. A Pro modellek a régi csengő/rezgő kapcsolót is személyre szabható Action Buttonra cserélték, hasonlóan az Apple Watch Ultra sorozatú telefonokon találhatóhoz.

Az iPhone 15 Pro és 15 Pro Max mellett az Apple bejelentette az iPhone 15 és 15 Plus modelleket is. Ezek a modellek a Dynamic Island-t tartalmazzák, és öröklik az A16 Bionic chipeket a tavalyi Pro modellektől. Az iPhone 15 és 15 Plus kikiáltási ára változatlan marad, mint tavaly, 799 dollár, illetve 899 dollár.

Összességében az új iPhone 15 Pro Max kikiáltási ára magasabb, de több tárhelyet, valamint számos új funkciót és fejlesztést kínál elődjéhez képest.

Források:

- A perem