Az Apple bemutatja iPhone 15 termékcsaládját a kínai piacra jutási aggályok és a verseny közepette

Az Apple várhatóan ma vezeti be új iPhone 15 termékcsaládját, miközben kihívásokkal kell szembenéznie a kínai piacon és a megnövekedett versennyel. Az Apple tavalyi eladásainak több mint felét az iPhone adta, de a kínai piacra jutási korlátozások veszélyt jelentenek a vállalatra. Emellett az Apple-nek meg kell küzdenie a Huawei Technologies vállalattal, a legnagyobb riválisával a kínai prémium okostelefonok piacán, amíg az amerikai exportszabályozás meg nem szakítja a Huawei telefonüzletét. A múlt héten a Huawei kiadta a Mate 60 Pro-t, egy csúcskategóriás telefont, amely kínai gyártmányú chipeket használ, ami valószínűleg megsérti az Egyesült Államok kormánya által elrendelt kereskedelmi korlátozásokat.

Annak érdekében, hogy előnyt szerezzen az Apple-lel szemben, a Huawei olyan kiegészítő funkciókat épített be, mint a műholdas hívások, amelyek a kínai kormány által támogatott hálózatot használják. Bár az Apple jelenlegi iPhone-kínálata tartalmaz műholdas képességeket, ezeket csak vészhelyzetekre szánják. Az Apple valószínűleg az új termékkínálatára fog összpontosítani az Apple Park központjában tartott mai rendezvényén, ahol a fő változás az ügyfelek számára az Apple szabadalmaztatott „Lightning” töltőkábeleiről USB-C-re való átállás, amely megfelel az európai előírásoknak. Elemzők azt jósolják, hogy az Apple ezt a változtatást frissítésként fogja pozícionálni, kihasználva a nagyobb adatsebességet az iPhone-okon forgatott jó minőségű videók átviteléhez.

Az elemzők arra is számítanak, hogy az Apple olyan új funkciókat is bevezet, mint a „periszkóp” kameratechnológia a jobb zoomolás érdekében, továbbfejlesztett chipek és titán tokok. A fő kérdés az, hogy ezeket a funkciókat fenntartják-e egy új csúcskészüléknél, vagy az olcsóbb modellekhez is készülnek-e kisebb frissítések. A szakértők arra számítanak, hogy az Apple növelni fogja az eladott telefonok átlagos árát a bevétel növelése érdekében, de továbbra is bizonytalan, hogy az árakat általánosan emelik-e, vagy a prémium verziókra korlátozzák. Az okostelefonok globális piacának visszaesése ellenére az idei év második negyedévében az Apple tapasztalta a legkevésbé a kiszállítások visszaesését a nagy okostelefongyártók közül. A piac egésze azonban továbbra is kihívásokkal teli feltételekkel néz szembe.

A megfigyelők arra is figyelni fognak, hogy az Apple generatív mesterséges intelligencia terén tett terveivel kapcsolatban bármiféle utalás következik. A céget kérdezgették a technológiával kapcsolatos szándékairól, de egyelőre kevés utalás érkezett. Továbbra is felmerül a találgatás, hogy az Apple bemutatja-e a Siri fejlett formáját, vagy betekintést nyújt az ezen a területen végzett kutatási és fejlesztési erőfeszítéseibe.

