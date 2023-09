Az iPhone 15 érkezése: mire számíthatunk

Az Apple bemutatta legújabb generációs készülékét, az iPhone 15-öt a cupertinói „Wonderlust” rendezvényén. Az eszköz számos ismert funkciót megőrzött, például a Dynamic Island kivágást, amely immár a teljes vonalon elérhető. Az egyik legfigyelemreméltóbb kiegészítés azonban a frissített USB-C port.

Az Apple ezen lépése elmozdulást jelez a csatlakozók szabványosítása felé, amelyet részben az uniós jogszabályok vezérelnek. Bár az Apple kezdetben nem volt lelkes a változásért, végül ez pozitív fejlemény a fogyasztók számára. A több mint egy éve bemutatott Lightning port most fokozatosan megszűnik, az iPad vonal már átáll a szabványos csatlakozóra.

A Dynamic Island funkciót is továbbfejlesztették, most már légitársasági információkat is tartalmaz. Az iPhone 15 Super Retina XDR kijelzővel büszkélkedhet, amely 6.1 hüvelykes és 6.7 hüvelykes képátlójú a Plus modellhez. Fő kamerája lenyűgöző, 48 megapixeles, és pixel-binning segítségével nagy felbontású, 24 megapixeles képeket készít. Ezenkívül a készülék továbbfejlesztett zoomot kínál 2-szeres teleobjektív „optikai minőségével” az élesebb felvételek érdekében.

Az iPhone 15-be gépi tanulási lehetőségeket is beépítettek. Automatikusan képes észlelni egy személy vagy házi kedvenc (különösen macskák és kutyák) jelenlétét a keretben, és ennek megfelelően alkalmazza a bokeh-effektust. Az intelligens HDR módot is továbbfejlesztették: az előlapi kamera mélységérzékelését használja a tárgyak jobb megkülönböztetése és élénkebb színspektrum biztosítása érdekében.

A motorháztető alatt a készüléket az új A16 bionikus chip hajtja, amely hatmagos GPU-val rendelkezik. Ultra Wideband technológiával is büszkélkedhet, amely az Apple Watch Series 9-hez hasonlóan továbbfejleszti a FindMy funkciót.

Az egyéb figyelemre méltó fejlesztések közé tartozik a továbbfejlesztett hangszigetelés a környezeti zaj minimalizálása érdekében, valamint az AAA-val együttműködésben kifejlesztett új Roadside Service funkció a műholdas csatlakozáshoz. Az iPhone 15 sárga, zöld, kék, fekete és rózsaszín színben kapható.

Források: Apple