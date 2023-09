Apple iOS 17: Mire számíthat a legújabb iPhone-frissítés

Az Apple közelgő iOS 17 frissítése jelentős változásokat hoz az iPhone-on. Az Apple okostelefon-szoftverének legújabb verziója olyan alkalmazások frissítését tartalmazza, mint az Messages, Phone, FaceTime és Health, valamint egy új StandBy funkció bevezetését. Fontos azonban megjegyezni, hogy az iOS 17 csak iPhone Xs vagy újabb modellekhez lesz elérhető.

Az iOS 17 figyelemre méltó frissítései közé tartozik a Telefon alkalmazás fejlesztése. Az Apple bemutatja a Contact Plaktereket, a személyre szabható névjegykártyákat, amelyek akkor jelennek meg, amikor valakit hív, üzenetet küld vagy FaceTime üzenetet küld. Ezek a névjegykártyák személyre szabhatók fotókkal, jegyzetekkel vagy szöveggel, így személyesebbé válik. Ezenkívül az Élő hangposta valós időben átírja a hangpostaüzeneteket, miközben a hívó fél üzenetet hagy, így könnyebbé válik a hívások átvilágítása és a fontos üzenetek felvétele.

Az Üzenetek alkalmazás is frissítést kap egy Check In funkcióval. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy értesítse egy barátját vagy családtagját, amikor egy adott úti cél felé tart. Ha a vártnál tovább tart, vagy letér az útról, a Check In értesítést küld, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van.

A FaceTime-felhasználók örömmel fogják tudni, hogy az iOS 17 bevezeti a videoüzenetek hagyásának lehetőségét a nem fogadott hívások esetén. Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy akkor is kommunikáljanak videón keresztül, ha a címzett nem veszi fel a hívást.

Az iOS 17 egyik egyedülálló kiegészítése a StandBy mód. Ez a funkció intelligens kijelzővé varázsolja iPhone-ját, amikor töltődik, és az oldalára helyezi. Könnyű hozzáférést tesz lehetővé a widgetekhez, értesítésekhez és hívásokhoz.

A mentális egészséggel kapcsolatban az Apple új funkciót vezet be Mental Health néven az Egészség alkalmazáson belül. Ez a funkció segít a felhasználóknak nyomon követni mentális jólétüket azáltal, hogy naplózhatják hangulatukat, és azonosíthatják azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják azt. A felhasználók mentális egészségügyi felméréseket is elvégezhetnek, és megoszthatják az információkat orvosukkal, hogy szükség esetén kezelést kérjenek.

Összességében az iOS 17 számos izgalmas frissítést és funkciót kínál az iPhone felhasználói élményének javítása érdekében. A szoftver várhatóan szeptember 12-én jelenik meg.

