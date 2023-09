Az Apple Watch Series 9 és a Watch Ultra 2 legújabb frissítései

Az Apple Watch sorozat minden új generációjával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait és kialakítását. A mai Apple eseményen várhatóan bemutatják a Watch 9 legújabb generációját és a Watch Ultra modell frissítését. Bár valószínűleg mindkét modell iteratív frissítés lesz, néhány kulcsfontosságú pontot érdemes megemlíteni.

Az Apple Watch sorozat legjelentősebb frissítése az S9 lapkakészlet bemutatása, amely a legnagyobb frissítésnek számít a Watch Series 6-ban használt S6 chip óta. A jelentések alapján az S9 lapkakészlet az Apple 5 nm-es A15 SoC-jára épül majd, jelentős teljesítménynövekedést és jobb hatékonyságot kínál az előző generációkhoz képest.

A Watch 9 Series és a Watch Ultra 2 másik figyelemre méltó kiegészítése az U2 Ultra Wideband (UWB) chip beépítése. Ez a chip kiváló helymeghatározási pontosságot biztosít, és be van építve a közelgő iPhone 15 sorozatba és a Vision Pro headsetbe is.

Ami az állapotkövetést illeti, az Apple várhatóan egy frissített optikai pulzusmérőt mutat be a Watch Series 9-hez és az Ultra 2-höz. Ez az új érzékelő várhatóan pontosabb eredményeket fog nyújtani elődjéhez képest.

A Watch Ultra 2 egyik híresztelése a könnyebb burkolat, amely 3D nyomtatott alkatrészek használatával érhető el. Ez a súlycsökkentés várhatóan kényelmesebbé teszi a Watch Ultra 2 viselését.

Továbbá új színválaszték várható a 9-es sorozathoz és a Watch Ultra 2-höz is. A Watch 9 alumínium változata rózsaszínben is elérhető, a Watch Ultra 2 pedig a pletykák szerint elegáns fekete és ezüst színben is elérhető lesz. Lehetnek új lehetőségek is az óraszíjakhoz, beleértve a szövött és a mágneses csat opciókat.

Összefoglalva, az Apple Watch Series 9 és a Watch Ultra 2 számos frissítést és kiegészítést ígér a teljesítmény, a pontosság és az esztétika javítása érdekében. Az S9 lapkakészlet, az U2 UWB chip, a frissített pulzusmérő, a világosabb burkolat, valamint az új színek és szalagok bevezetésével az Apple tovább fejleszti okosórái kínálatát.

Definíciók:

– S9 lapkakészlet: Az Apple Watch sorozatban használt legújabb chip, amely jobb teljesítményt és hatékonyságot kínál.

– U2 Ultra Wideband (UWB) chip: Olyan chip, amely kiváló helymeghatározási pontosságot biztosít az eszközök számára.

– Optikai pulzusszám-érzékelő: A pulzusszám optikai mérésére használt érzékelő, amelyet jellemzően a csuklóján viselnek.

– 3D nyomtatott alkatrészek: Az óra 3D nyomtatási technológiával gyártott alkatrészei.

