Az Apple Watch Ultra 2: frissítések és új funkciók

A második generációs Apple Watch Ultra több figyelemre méltó frissítéssel érkezett. Az óra gyorsabb processzorral rendelkezik, amely hozzájárul a hosszabb akkumulátor-élettartamhoz. Ezenkívül az Ultra 2 továbbfejlesztett érzékelőkkel büszkélkedhet az állapotleolvasáshoz, valamint egy új U2 chippel a pontosabb GPS-követés érdekében.

Az innovatív S9 chip hajtja az Apple Watch Ultra 2-t, és bevezeti a „dupla érintés” nevű új gesztust, amely javítja a felhasználói élményt és a hozzáférhetőséget. Az óra egyik kiemelkedő tulajdonsága a Siri eszközön található verziója, amely a WiFi-től függetlenül működik, így a felhasználók bármilyen környezetben használhatják a hangutasításokat.

A szintén bemutatott Series 9-hez hasonlóan az Ultra 2 is az Apple környezetvédelem iránti elkötelezettségét mutatja. Az óra tokjában megnövelt újrahasznosított tartalom található, és szénsemleges. Ezenkívül az Ultra 2-t a kültéri szerelmesekre tervezték, és újrahasznosított alkatrészekből készült.

A dizájn tekintetében az Ultra 2 megőrzi az elődjével megegyező megjelenést, 49 milliméteres méretű továbbfejlesztett kijelzővel. A kijelző lenyűgöző, 3,000 nites fényerőt kínál, amely még közvetlen napfényben is tiszta láthatóságot biztosít. Az Apple bemutatta a „Modular Ultra” kijelzőt is, amely automatikusan beáll az éjszakai üzemmódba, így nappali és éjszakai viseletre is alkalmas.

Az akkumulátor élettartama az Ultra 2 csúcspontja: az óra akár 36 órányi rendszeres használatot is képes kiszolgálni, és hihetetlenül 72 órát alacsony fogyasztású módban.

Az Apple Watch Ultra 2 mától előrendelhető, és szeptember 22-től lesz kapható, ára 799 dollár.

