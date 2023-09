Az Apple a globális értékesítési debütálás napján bemutatja az Indiában gyártott iPhone 15-öt

By

Az Apple Inc. jelentős változtatásokat tervez stratégiáján az Indiában gyártott iPhone 15 piacra dobásával az értékesítés első napján, ezzel az első alkalom, hogy a globális debütálás napján egy helyben összeszerelt készülék lesz elérhető. Noha az iPhone 15 egységek többsége továbbra is Kínából érkezik, ez a lépés rávilágít India növekvő gyártási képességeire és az Apple arra irányuló erőfeszítésére, hogy Kínán túl is diverzifikálja gyártását.

Az iPhone 15 bemutatása kedden várható, értékesítése az eseményt követő napokban vagy hetekben kezdődik. Az iPhone 15 gyártása a múlt hónapban kezdődött a Tamil Nadu állam déli részén található gyárban, amelyet a Foxconn Technology Group üzemeltet. Bár a logisztikai szűk keresztmetszetek miatt előfordulhatnak csekély késések, az Apple nyilvánvalóan az indiai és kínai tevékenységei közötti szakadék csökkentésére összpontosít.

Narendra Modi miniszterelnök helyi gyártás előmozdítására irányuló ösztönzői, valamint az Apple Kínától való függőségének csökkentésére irányuló stratégiája a kereskedelmi feszültségek közepette Indiát az Apple diverzifikációs erőfeszítéseinek fontos piacává tették. Az iPhone 14 előtt az Apple globális termelésének csak töredékét szerelték össze Indiában, hat-kilenc hónapos késéssel a kínai gyártáshoz képest. A késedelem azonban jelentősen csökkent, így az Apple március végéig az iPhone-ok 7%-át Indiában szerelheti össze.

Az iPhone 15 várhatóan az eszköz jelentős frissítése lesz, a kamerarendszer fejlesztésével a sorozatban, a Pro modellek pedig továbbfejlesztett 3 nanométeres processzorral rendelkeznek. Ez az új felállás kulcsfontosságú az Apple számára az eladások megfiatalítása szempontjából, mivel a vállalat három egymást követő negyedévben csökkenő eladásokról számolt be a gyenge fogyasztói kereslet miatt olyan kulcsfontosságú piacokon, mint az Egyesült Államok, Kína és Európa.

Az Apple Indiára összpontosítva túlmutat a termelésen, mivel a vállalat idén megnyitotta első kiskereskedelmi üzleteit az országban. A gyorsan növekvő piac és a növekvő eladások miatt Indiát egyrészt kiskereskedelmi lehetőségnek, másrészt az Apple kütyüinek fontos gyártási bázisának tekintik hosszú távon. Más beszállítók, mint például a Pegatron Corp. és a Wistron Corp. gyára, amelyet hamarosan megvásárol a Tata Csoport, szintén várhatóan Indiában szerelik össze az iPhone 15-öt.

