Az Apple Store webhely offline állapotba kerül az iPhone 15 megjelenése előtt

Az Apple Store webhely ideiglenesen offline állapotba került kedd reggel, néhány órával az iPhone 15 várva várt megjelenése előtt. A nyitóoldalon egy üzenet jelent meg, amely szerint a webhely frissítés alatt áll, és felszólította a látogatókat, hogy térjenek vissza hamarosan. Egy kék-szürke animált Apple logó, amely szintén az iPhone 15 bevezetési eseményéhez kapcsolódik, megjelent az élő közvetítés működő linkjével együtt.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója a cég zászlóshajójának legújabb verzióját 1 órakor (ET) mutatja be az Apple Park Steve Jobs Theaterében. Továbbra sem világos, hogy a webhely összeomlása az iPhone 15 iránti elsöprő érdeklődés eredménye volt-e, vagy az Apple változtatásokat hajt végre online piacterén.

Az iPhone 15 megjelenése szeptember 22-én várható, három modellel különböző áron. A standard verzió 799 dollárról indul, míg a Pro Max opció ára 1,099 dollár lesz. Az egyik figyelemre méltó változás az iPhone 15-ben az USB-C szabványú töltőport bevezetése, az Európai Unió által előírt módon. Ez a lépés az Apple saját fejlesztésű Lightning töltőportjától való eltérést jelzi.

Az iPhone 15 körüli pletykák között szerepel egy „Action Button” bevezetése, amely gyors hozzáférést biztosít a felhasználóknak a különféle funkciókhoz és beállításokhoz anélkül, hogy feloldaná az eszköz zárolását vagy navigálna az alkalmazások között. Bár a részletek szűkösek, a szakértők úgy vélik, hogy ez a gomb megkülönböztetheti az iPhone 15 Pro-t a korábbi modellektől.

Az Apple jellemzően ősszel mutat be egy új terméket, az iPhone 14 pedig tavaly szeptemberben jelent meg. A közelmúltban 3 billió dolláros rekordpiaci kapitalizációt elérő társaság részvényei enyhe esést tapasztaltak a keddi kora reggeli kereskedés során.

Források: The New York Post, MacRumors, The Associated Press