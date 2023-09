Az Apple közelgő sajtóeseménye: mire számíthatunk?

By

Az Apple nagyon várt sajtóeseményére készül, amelyre a vállalat kaliforniai Cupertinóban található központjában kerül sor. Míg az éves iPhone-esemény jellemzően a fokozatos frissítésekre összpontosít, az Apple várhatóan idén először vezeti be okostelefonjaiban az USB-C töltést. Ez a lépés összhangban állna az Európai Unió legutóbbi jogszabályával, amely előírja, hogy 2024-ig minden kis eszköznek támogatnia kell az USB-C töltést.

Az USB-C töltés bevezetése nemcsak egyszerűsítené a töltési folyamatot a különböző eszközök és márkák között, hanem csökkentené a fogyasztóknak megküzdendő töltők és kábelek számát is. Az elemzők úgy vélik, hogy ez a változás jelentős zavart jelent az iPhone tervezésében, de nem drámai.

Az USB-C töltés mellett a pletykák szerint az iPhone 15 termékcsalád a „Dynamic Island” funkcióval is rendelkezik, amely a képernyő tetején lévő bevágást helyettesíti. A felsőbb kategóriás iPhone 15 Pro és 15 Pro Max modellek várhatóan új funkciókkal is rendelkeznek, beleértve a hátrafelé néző periszkóp lencsét a továbbfejlesztett optikai zoom érdekében, valamint a titán burkolatot a könnyebb és vékonyabb eszköz érdekében. Ezekben a modellekben várhatóan az Apple legújabb A17 chipje is működik majd, ami gyorsabb feldolgozást és hosszabb akkumulátor-élettartamot kínál.

A sajtóesemény az Apple vegyes valósággal rendelkező headsetjéről, a Vision Pro-ról is tájékoztathat, amely 2024-ben jelenik meg. Az Apple új funkciókat és együttműködéseket kínálhat ehhez a futurisztikus termékhez.

Sőt, az Apple valószínűleg bemutatja legújabb Apple Watchait, köztük az Apple Watch Series 9-et, az új iPhone-ok mellett. A cég bemutathatja következő generációs AirPod-jait USB-C-kompatibilis töltőtokkal. A közelgő operációs rendszerek, például az iOS 17 megjelenési dátumai is megjelenhetnek.

Az eseményen azonban várhatóan nem fognak megjelenni új iPadek vagy Mac számítógépek, mivel az elemzők októberben várhatóak ezekre a bejelentésekre. Hasonlóképpen, az Apple az előrejelzések szerint nem fog összehajtható eszközt kiadni, hogy felvegye a versenyt a Samsung és a Google kínálatával.

Összefoglalva: izgalmas frissítéseket és változásokat ígér az Apple közelgő sajtóeseménye, melynek egyik kiemelkedő eseménye az USB-C töltés bevezetése az iPhone-okba. A fogyasztók az iPhone 15 újdonságaira is számíthatnak, valamint a Vision Pro vegyes valósághű fejhallgató ugratóira. Az eseményre a tervek szerint az Apple központjában kerül sor, és élőben közvetítik az Apple honlapján.

