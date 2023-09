Az Apple bemutatja az iPhone 15-öt és az Apple Watch-ot az éves bemutató rendezvényen

By

Az Apple a kaliforniai Cupertinóban lévő Apple Parkban tartotta éves iPhone-bemutató rendezvényét, amelyen bemutatta a várva várt iPhone 15-öt és iPhone 15 Plus-t. Az eseményen bemutatták a vadonatúj Apple Watchot is, amely 95%-ban titánból készült.

Az egyik figyelemre méltó változás az Apple termékpalettájában, hogy a bőr, mint anyag helyett elmozdult. A vállalat számos új szál és műanyag alapú szalagot és színt mutatott be, bemutatva az újrahasznosított anyagok felhasználása iránti elkötelezettségét. Ez a lépés eltérést jelent az eredeti Apple Watch 2014-es bevezetésétől, amely a divatot és a luxust, például a bőrt hangsúlyozta.

Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus már tartalmazza a Dynamic Island funkciót, amely az előző iPhone 14 Plusban bevezetett funkció. Ez a dinamikus megjelenítési technológia az iPhone 15 magasabb és alacsonyabb kategóriás modelljein egyaránt elérhető.

Az iPhone 15-öt egy előnézeti videóban mutatták be, amely bemutatja új színeit: tompa rózsaszín, sárga, zöld, kék és fekete. Tim Cook, az Apple vezérigazgatója bemutatta az iPhone-kínálat legújabb kiegészítését.

Ami az árat illeti, az Apple Watch Ultra 2 ára 799 dollár, a 9-es sorozaté 399 dollár, a második generációs SE ára pedig 249 dollár lesz.

Az Apple emellett forradalmasítja az Apple Watch szíjait is. A környezeti fenntarthatóságra összpontosítva a vállalat új finom szövésű szalagokat mutatott be, amelyek 100%-ban bőrmentesek. Az Apple együttműködött a Hermès luxusmárkával négy új zenekaron, és bejelentette, hogy együttműködik a Nike sportruházati márkával.

Az új Apple Watch Ultra 2 csúcspontja az S9 chip, amely lehetővé teszi a pontos keresést a második generációs ultraszéles sávú architektúrán keresztül. Új, 3,000 nitre képes kijelzővel, 72 órás akkumulátor-élettartammal és 95%-ban újrahasznosított titánnal büszkélkedhet.

Az eseményen az Apple környezetvédelmi kezdeményezései is kiemeltek voltak. A Környezetvédelmi Ügynökség korábbi adminisztrátora és az Apple ügyvezetője, Lisa Jackson megvitatta a vállalat elkötelezettségét a tiszta energia és a kibocsátás csökkentése mellett az ellátási láncban.

Az Apple környezetvédelmi kezdeményezéseiről készült videóban Octavia Spencer színésznő „Mother Nature”-ként szerepelt Tim Cook és Lisa Jackson mellett.

Az Apple mesterséges intelligenciára való összpontosítása nyilvánvalóvá vált a „neurális motor” bevezetésével, amely egy mesterséges intelligenciagyorsító, amelyet a chipekbe ágyaztak. Ez a technológia javítja a gépi tanulási képességeket, miközben optimalizálja az energiafogyasztást, ezzel megkülönböztetve az Apple-t az olyan versenytársaktól, mint az OpenAI és a Google.

Az Apple Watch új funkcióit is bejelentették, köztük a Double Tap funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mutató- és hüvelykujjuk segítségével a képernyő érintése nélkül kommunikáljanak az eszközzel. Az óra „Find My iPhone” funkcióját is továbbfejlesztették, hogy pontosabb helyinformációkat biztosítson.

Összességében az Apple éves bemutató rendezvénye bemutatta legújabb innovációit az okostelefonok és okosórák terén, demonstrálva a vállalat elkötelezettségét a fenntarthatóság, a mesterséges intelligencia és a felhasználói élmény iránt.

