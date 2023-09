Az Apple és az AAA partnere műholdhajtású közúti segélyszolgálatot biztosít az iPhone készülékekhez

By

Az Apple bejelentette, hogy új partnerséget köt az AAA-val, hogy a műholdas hajtású Roadside Assistance szolgáltatást az iPhone 15 és iPhone 14 készülékekre is elhelyezze. Ez a funkció kibővíti a meglévő, műholdon keresztüli vészhelyzeti segélyszolgálatot, amelyet az iPhone 14-hez vezettek be. Ezzel az új szolgáltatással az iPhone-felhasználók most segítséget kaphat olyan autóbajok esetén, mint például a gumi defektje vagy a benzin kifogyása, amikor a mobiltelefon hatótávolságán kívül van.

Az új iPhone 14 vagy iPhone 15 aktiválásakor a felhasználók két éven keresztül ingyenesen hozzáférhetnek az Emergency SOS és a Roadside Assistance szolgáltatáshoz. Az ezen a funkción keresztül nyújtott szolgáltatásokra az AAA tagság feltételei vonatkoznak az AAA tagok számára, vagy a nem tagok számára használati díj ellenében érhetők el.

A Roadside Assistance szolgáltatás eléréséhez a felhasználók egyszerűen küldhetnek SMS-t az AAA-nak, hogy segítséget kérjenek olyan vészhelyzetekben, mint amikor ki vannak zárva az autóból vagy kifogy az üzemanyag. Ez a funkció az Apple vészhelyzeti szöveges üzenetét műholdon keresztül használja, ha nem áll rendelkezésre mobil- vagy Wi-Fi-lefedettség.

Amikor egy felhasználó segítségért fordul az AAA-hoz, egy rövid kérdőív jelenik meg a képernyőn, amely összegyűjti a lényeges részleteket. Ezek az adatok ezután műholdon keresztül továbbíthatók az AAA-hoz, amely közvetlen üzenetet küld a felhasználónak, és segítséget küld a helyére. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a műhold funkció tiszta rálátást igényel az ég felé, ezért előfordulhat, hogy nem működik erősen erdős területeken vagy más olyan helyeken, ahol a kilátás akadályozott.

Bár az Apple az első két év után nem jelentette be az Emergency SOS költségeit, üdvözlendő kiegészítés az iPhone-felhasználók számára, akik távoli területeken vagy olyan helyzetekben találhatják magukat segítségre, ahol a hagyományos kommunikációs módszerek nem állnak rendelkezésre.

