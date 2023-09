Mit várhatunk (és mit nem várhatunk) az Apple Wonderlust eseményétől

By

Ma van a várva várt Apple esemény, ahol a technológiai óriás bemutatja iPhone készülékeinek következő generációját. Bár más termékek piacra dobásáról is keringtek pletykák, várható, hogy az Apple elsősorban az új iPhone-jaira fog koncentrálni. Várhatóan négy iPhone kerül bemutatásra – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro és iPhone 15 Pro Max. Emellett más termékek is megjelenhetnek, mint például az Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 és az AirPods Pro 2nd Generation új USB Type-C porttal.

Vannak azonban bizonyos termékek, amelyek valószínűleg nem fognak ma megjelenni. Az egyik ilyen a pletykák szerint elterjedt iPhone 15 Ultra, amelytől azt várták, hogy a Pro változatoknál felülmúlja a prémium funkciókat. Egy másik termék, amelyet valószínűleg nem mutatnak be, az Apple Watch X, amely a feltételezések szerint az Apple Watch 10. évfordulóját ünnepli olyan funkciókkal, mint a MicroLED kijelző és a vérnyomásmérő. Úgy gondolják, hogy a Watch X még fejlesztés alatt áll, és nem lesz kész erre az eseményre.

Voltak pletykák M3-as Mac-ekről is, köztük iMac-ről, MacBook Air-ről és MacBook Pro-ról, de ezek az eszközök várhatóan még ma este nem fognak megjelenni. Ehelyett a jelentések azt sugallják, hogy az Apple októberben bemutathatja őket egy sajtóközleményen keresztül, nem pedig egy dedikált bemutató eseményen.

Ami az iPadeket illeti, állítólag készül az M3-as iPad Pro és az új iPad Air 6, de nem valószínű, hogy bemutatják őket a Wonderlust rendezvényen. A pletykák szerint az iPad Air 6 már a jövő hónapban megjelenhet egy sajtóközlemény révén.

Bár az USB Type-C porttal rendelkező új AirPods Pro 2nd Generation debütálása várható, a jelenlegi modellhez képest nem lesz jelentős változás. Más AirPods-változatok, például az AirPods Pro 3, az AirPods Max 2 és az AirPods 2 USB Type-C-vel, várhatóan nem kerül bejelentésre ma este.

Összefoglalva, az Apple Wonderlust esemény várhatóan elsősorban az új iPhone-családra összpontosít majd, néhány további termékkel, mint például az Apple Watch Series 9 és az AirPods Pro 2nd Generation. Más pletykák szerint készült termékek, például az iPhone 15 Ultra, az Apple Watch X, az M3-motoros Mac-ek, az új iPadek és a további AirPods modellek valószínűleg nem fognak megjelenni ezen az eseményen.

Definíciók:

– USB Type-C port: Univerzális csatlakozó, amely különféle eszközökön tölthető és adatátvitelre használható.

– MicroLED kijelző: Mikroszkopikus LED-eket használó technológia, amely nagy felbontású, jobb kontrasztú és energiahatékonyabb kijelzőt hoz létre.

