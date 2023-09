Az Apple bemutatja a továbbfejlesztett funkciókkal rendelkező AirPods Pro (2. generációs) készüléket

By

Az Apple nemrégiben bejelentette az AirPods Pro (2. generációs) bevezetését, amely számos frissítést és továbbfejlesztett funkcionalitást tartalmaz. Az új AirPods Pro (2. generáció) most MagSafe Charging (USB-C) funkcióval érkezik, amely jobb hangminőséget és magával ragadóbb hangélményt biztosít.

Az Apple szerint az AirPods Pro 2 akár duplájára is képes az aktív zajcsökkentést, valamint egy fejlett átlátszósági módot. Ezen túlmenően a térbeli hangélmény is továbbfejlesztésre került, így a felhasználók még magával ragadóbb hangélményt kaphatnak. A jobb illeszkedés érdekében az AirPods Pro 2 füldugó-méretek kibővített választékával is elérhető.

Az egyik figyelemre méltó frissítés az USB-C töltési képességek hozzáadása, amely kényelmesebbé teszi a felhasználók számára eszközeik töltését. Az új AirPods Pro továbbfejlesztett porállósággal is rendelkezik, és mind a fülhallgató, mind a tok IP54-es besorolásával büszkélkedhet. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kényelmesen magukkal vigyék őket szabadtéri kalandjaikra anélkül, hogy aggódnának a por okozta károk miatt.

Ezenkívül az AirPods Pro (2. generáció) bemutatja a veszteségmentes hangzást az Apple Vision Pro-val. Ez a funkció rendkívül alacsony késleltetést tesz lehetővé a zökkenőmentes és kiváló minőségű hangélmény érdekében. A legújabb AirPods Pro és Apple Vision Pro H2 chipjének kombinációja, valamint az úttörő vezeték nélküli audioprotokoll 20 bites, 48 ​​kHz veszteségmentes hangzást tesz lehetővé minimális késleltetés mellett.

Az Apple utalt az Apple Vision Pro jövőbeli elérhetőségére is, amely várhatóan még tovább javítja a vezeték nélküli hangélményt. Ez a hamarosan megjelenő funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy élvezzék az iparág legfejlettebb vezeték nélküli hangélményét, javítva a szórakoztatást, a játékot, a FaceTime-hívásokat és más audioalkalmazásokat.

Az AirPods Pro (2. generáció) mától rendelhető meg, az üzletekben pedig szeptember 22-től. Ezekkel a frissítésekkel és fejlesztésekkel az új AirPods Pro (2. generációs) célja, hogy a felhasználók számára még zökkenőmentesebb és magával ragadóbb hangélményt biztosítson.

Forrás:

– Apple sajtóközlemény