A Specialized bemutatja a vadonatúj Roubaix SL8 Endurance országúti kerékpárt

A Specialized a közelmúltban mutatta be zászlóshajója, a Roubaix SL8-as tartós országúti kerékpárjának legújabb verzióját. Ez az új modell számos figyelemre méltó frissítést tartalmaz, amelyek fokozzák a sokoldalúságot és a teljesítményt. A legjelentősebb változtatások közé tartozik a 40 mm-es gumiabroncsok megnövelt hézaga, a sárvédő rögzítések és a frissített Future Shock rendszer.

A Roubaix SL8 megőrzi elegáns megjelenését, de a frissítések listája túlmutat az esztétikumon. A felső csövön és az alsó csövön található extra rögzítések lehetővé teszik egy palack és egy felső csőtáska rögzítését, növelve a kerékpár tárolási lehetőségeit. A Roubaix SL8 fő fénypontja azonban továbbra is a híres Future Shock technológia, amely kivételes simaságot és irányíthatóságot biztosít különféle terepen.

A Future Shock 3.0 néven ismert legújabb iteráció 20 mm-es utazást kínál az ütések elnyelésére és simább futás biztosítására. A szakértők azt állítják, hogy ez a rendszer versenytársaihoz képest 53 százalékkal csökkenti a hatásokat. Fejlesztéseket hajtottak végre a Future Shock tartósságának, szervizelhetőségének és hangolhatóságának növelése érdekében. A vastagabb gumicsomagtartónak és a frissített tömítéseknek köszönhetően a rendszer jobban védett a víz és a szennyeződések ellen. A lengéscsillapító új kialakítása lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a nyomásfokozó rugóhoz, megkönnyítve a változtatásokat a különböző vezetési preferenciákhoz. Ami a hangolhatóságot illeti, a motorosok immár előfeszítő alátétek segítségével állíthatják be a rendszer reagálását az ütésekre.

A Specialized a Future Shock 3.0 három konfigurációját kínálja. A csúcskategóriás S-Works és Pro modellek hidraulikus csillapítású Future Shock 3.3-mal érkeznek, amely menet közben állítható. Az Expert és Comp modellek a Future Shock 3.2-t tartalmazzák, amely szintén hidraulikus csillapítású, de nincs menet közbeni állíthatósága. A csillapítás nélküli, rugóval és alátétekkel állítható Future Shock 3.1 a Sport 105, Sport Apex és Base modellekhez érhető el.

A Future Shock frissítések mellett a Roubaix SL8 tartalmazza az AfterShock technológiát is. A kerékpár D-alakú Pavé nyeregcső Dropped Clamp kialakítással nagyobb rugalmasságot és megfelelőséget tesz lehetővé, 18 mm-es kényelmet biztosít 45 fokos szögben a nyeregben. A vázon is javultak a szélesebb, akár 40 mm-es gumiabroncs-hézag, ami a kerékpárt zord körülmények között is jobban teljesíti. A sárvédőrögzítések és a felső csövön és az alsó csőben található extra rögzítési pontok növelik a kerékpár sokoldalúságát a kerékpározáshoz és a hosszabb túrákhoz.

Ezenkívül az új vázkialakítás javítja az aerodinamikát, és 17.7 másodperccel gyorsabbá teszi a kerékpárt 100 km-es utazás során. A fejlett elrendezési technikák alkalmazása 50 grammal csökkenti a keret tömegét a korábbi verziókhoz képest. A teljes S-Works Roubaix súlya 7.3 kg, míg a Pro, Expert, Comp, Sport és Base modellek 8.1 kg és 9.46 kg között mozognak.

A Roubaix SL8 megőrzi geometriáját, amely sikeresnek bizonyult abban, hogy kényelmes és hatékony vezetési pozíciót biztosítson az állóképességi túrákhoz. Lenyűgöző frissítéseivel a Roubaix SL8 a simaság, a sebesség és az irányíthatóság páratlan kombinációját kívánja nyújtani, hogy megfeleljen a csúcskategóriás állóképességi országúti kerékpárt kereső versenyzők magas elvárásainak.

