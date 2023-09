Character.ai teret hódít a ChatGPT-n a mobilalkalmazások használatában

By

A Character.ai, az AI-alkalmazás-készítő, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját AI-karaktereket tervezzenek, jelentős növekedést tapasztal a mobilalkalmazás-használat terén. A Likeweb piackutató cég legutóbbi elemzése szerint a Character.ai iOS és Android alkalmazásainak immár 4.2 millió havi aktív felhasználója van az Egyesült Államokban, szemben a ChatGPT közel 6 millió havi aktív felhasználójával az Egyesült Államokban.

Míg a Character.ai növekedése figyelemre méltó, a ChatGPT továbbra is nagyobb jelenlétet tart fenn az interneten, ami annak tudható be, hogy a Character.ai felhasználói inkább mobileszközeiken építenek mesterséges intelligencia chatbotokat és kommunikálnak velük, nem pedig webhelyen keresztül. Globálisan a ChatGPT a Character.ai-t is felülmúlja a mobilhasználat tekintetében: havi 22.5 millió aktív felhasználóval rendelkezik a ChatGPT, szemben a Character.ai 5.27 milliójával.

Az egyik érdekes szempont, hogy a Character.ai sokkal fiatalabb demográfiai csoportot vonz a többi mesterségesintelligencia-alkalmazáshoz képest, beleértve a ChatGPT-t is. A Character.ai webes közönségének csaknem 60%-a a 18-24 éves korosztályból származik, amely a ChatGPT webes forgalmának csökkenése ellenére is állandó maradt. Júliusban a 18-24 évesek a ChatGPT internetes forgalmának mindössze 27%-át tették ki.

Az elemzés azt is feltárta, hogy más AI-szolgáltatóknál alacsonyabb az elfogadási arány a fiatalabb korcsoportok körében. A Perplexity.ai, a Midjourney, az Anthropic és a Google's Bard sokkal alacsonyabb százalékot mutat (18.46% és 25.3% között mozog) a 18–24 évesek demográfiai arányában, mint a Character.ai 60%-a.

A ChatGPT-ben az elmúlt három hónapban csökkent a globális webhelylátogatások száma, de a Hasonlóweb adatai a javulás jeleit mutatják, ahogy a tanév folytatódik. A Character.ai viszont továbbra is használatban volt a nyáron, mivel a szórakoztatásra összpontosított, nem pedig pusztán házi segítőként vagy kutatási asszisztensként.

A Character.ai jelentős potenciállal rendelkezik a felhasználói bázis további növekedésére, miután lenyűgöző, 150 millió dolláros A sorozatú finanszírozást kapott, így a startup értéke 1 milliárd dollár. Az alkalmazás kiemelkedik a többi mesterségesintelligencia-karaktergenerátor közül, alapítóival, Noam Shazeerrel és Daniel De Freitas-szal, akik korábban a Google mesterségesintelligencia-szakértői voltak.

Míg a Character.ai jövőbeli elfogadása továbbra is bizonytalan, az alkalmazás alapítóit úttörőként ismerték el a mesterséges intelligencia területén, és a startup folyamatosan fejlődhet, mivel egyre több felhasználó alkotja meg a karaktereket, és foglalkozik velük.

Forrás: Hasonlóweb, Reuters