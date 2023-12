A szatellitverseny felfedezése: környezeti következmények és szabályozási kihívások

By

Tudtad, hogy jelenleg csak körülbelül 8,000 aktív műhold kering a pályán? A közelmúlt trendjei azonban a műholdnyilvántartások számottevő megugrását jelzik, mivel az országok együttesen több mint egymillió műholdat iktatnak be több mint 300 különálló, több műholdból álló rendszeren, amelyek együtt működnek, ezeket konstellációknak nevezzük. Felmerül a kérdés: mi áll e szatellitverseny mögött?

Az egyik elfogadható magyarázat az, hogy a műholdak üzemeltetői fedezik téteiket, és több műholdat keresnek, mint amennyit ténylegesen fel akarnak indítani. Ezzel felhívhatják magukra a befektetők figyelmét, versenyelőnyre tehetnek szert, vagy akár a rádióspektrum egy részét is eladhatják haszonszerzés céljából.

Ha ezeknek a kért műholdaknak csak egy töredékét is felbocsátják, az alacsony földi pályát hozna létre, több mint 100,000 XNUMX további műholddal. Ez nemcsak a műholdak közötti ütközések számának növekedéséhez vezetne, ami veszélyes űrtörmeléket generálna, hanem a műholdak visszatérésének kockázatát is jelentené, ami hatással lehet az éghajlatra, és kárt okozhat az emberekben vagy a repülőgépekben. Ezek a kockázatok jelentősen megnőnének, ha a szolgáltatók továbbra is a jelenlegi ütemben regisztrálnak műholdakat.

A jelek szerint egyes műholdas szolgáltatók számokkal babrálnak, hogy manipulálják a rendszert. Például egy francia cég, az E-Space összesen több mint 337,000 30,000 műholdat kért le. A cég vezérigazgatója azonban „legalább XNUMX XNUMX műholdról” beszélt, a termékfejlesztési igazgatója pedig „csak néhány ezer műholdra” utalt. Ez kérdéseket vet fel a bejelentések pontosságával kapcsolatban.

Ezenkívül előfordulnak olyan esetek, amikor a műholdszolgáltatók különböző adminisztratív szabályokat és díjakat használnak fel, amelyek több országban vonatkoznak a műholdas bejelentésekre. A SpaceX például az Egyesült Államokon, Norvégián, Németországon és most Tongán keresztül nyújtott be bejelentéseket. Tonga, amely korábban haszonszerzés céljából bérelt műholdas résidőket külföldi szolgáltatóknak, a közelmúltban 29,998 októberében a SpaceX 2023 XNUMX műholdra vonatkozó bejelentésének ad otthont.

Ez a növekvő szatellitverseny szabályozási kihívásokat jelent. A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU), az ENSZ rádiófrekvenciás spektrumának koordinálásáért felelős ügynöksége feladata a különböző műholdas szolgáltatók közötti koordináció felügyelete. Azonban ezeknek a megakonstellációs jelzéseknek a mérete és a bejelentések különböző államok közötti felosztása megnehezíti az ITU számára a műholdak közötti interferencia megakadályozását.

FAQ

Miért kérnek a műholdak üzemeltetői több műholdat, mint amennyit felbocsátani szándékoznak?

Az üzemeltetők több műholdat igényelhetnek, hogy vonzzák a befektetőket, versenyelőnyt szerezzenek, vagy eladják a rádióspektrum egy részét haszonszerzés céljából.

Milyen kockázatokkal jár a zsúfolt alacsony földi pálya?

A túlzsúfolt alacsony Föld körüli pálya a műholdak közötti ütközések számának növekedéséhez vezethet, és veszélyes űrszemét keletkezhet. A műholdak visszatérése befolyásolhatja az éghajlatot, míg a törmelék kockázatot jelenthet az emberekre vagy a repülőgépekre.

Pontosak a műholdnyilvántartásban szereplő számok?

A jelek szerint egyes műholdas szolgáltatók manipulálhatják a számokat. Egyes esetekben a cégvezetők egymásnak ellentmondó nyilatkozatai kétségeket vetnek fel a bejelentések pontosságával kapcsolatban.

Hogyan kezeli ezt a kérdést a szabályozási környezet?

A Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) felelős a műholdnyilvántartások koordinálásáért, de kihívásokkal kell szembenéznie a megakonstellációs bejelentések nagyságrendje és a bejelentések különböző államok közötti felosztása miatt. Az ITU fontolóra veheti szabályozási folyamatainak felgyorsítását és díjak bevezetését a spekulatív bejelentések visszaszorítása érdekében.

Források: A beszélgetés