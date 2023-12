A gyors rádióadásokban újonnan felfedezett furcsa minta tovább fokozza a kozmosz rejtélyét

By

A gyors rádióhullámok (FRB), az űrből érkező rádióhullámok fényes és rövid felvillanása továbbra is zavarba ejti a csillagászokat. Ezeket az intenzív eseményeket először 2007-ben fedezték fel, és az univerzum különböző pontjain észlelték. Az e kitörések által a másodperc töredéke alatt termelt energia elérheti vagy akár meg is haladhatja a nap által egy egész évben termelt energiát. A kozmikus jelenségek mögött meghúzódó okok azonban továbbra is ismeretlenek.

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban nemrég megjelent tanulmányban a tudósok érdekes felfedezést tettek egy újonnan észlelt, ismétlődő FRB 20220912A néven. Ez a felfedezés értékes támpontokat kínál a kutatóknak a kitörések forrásának azonosítására irányuló törekvéseikben, miközben új rejtélyeket is bevezet, amelyeket meg kell oldani.

A kaliforniai székhelyű SETI Intézet Allen Telescope Array (ATA) segítségével, amely a Hat Creek Radio Observatory 42 antennájából áll, a csillagászok 35 gyors rádiókitörést észleltek egyetlen forrásból két hónap alatt. Míg a legtöbb FRB múlékony és nehezen megfigyelhető, némelyikük megismétlődik és későbbi kitöréseket bocsát ki, így a tudósok távoli galaxisokra vezethetik vissza őket.

Kezdetben az FRB 20220912A hasonlónak tűnt a többi ismert ismétlőhöz, és minden egyes sorozatfelvétel magasabbról alacsonyabb frekvenciára vált. A jel alaposabb vizsgálata azonban új jellegzetességet tárt fel: a kitörések középfrekvenciájának észrevehető csökkenése, ami egy égi csúszósíphoz hasonlított. Ennek illusztrálására a kutatók a jeleket hangokká alakították át egy xilofon hangjaival, ahol a magas hangok a törések kezdetét, az alacsony hangok pedig a befejező hangokat.

Annak ellenére, hogy elemezték az egyes kitörések közötti időzítést, a kutatók nem tudták észlelni az FRB 20220912A észrevehető mintáját, ami tovább hangsúlyozta ezen égi események kiszámíthatatlanságát. Ez a tanulmány nemcsak megerősíti az FRB-k ismert tulajdonságait, hanem e titokzatos jelenségek új aspektusait is feltárja, amint azt a tanulmány vezető szerzője, Dr. Sofia Sheikh, a SETI Intézet munkatársa kijelentette.

Míg a csillagászok azt feltételezik, hogy egyes FRB-k magnetárokból vagy sűrű neutroncsillagok ütközéséből származhatnak, egyetlen modell sem tudja teljes mértékben megmagyarázni a megfigyelt tulajdonságokat. Az Allen Telescope Array folyamatos fejlesztése során a jövőbeni megfigyelések jobban megvilágíthatják a gyors rádiókitörések viselkedését és eredetét. Az ATA-hoz hasonló teleszkópok egyedülálló képességei új perspektívákat kínálnak az FRB-tudomány hatalmas birodalmában.