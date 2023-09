Egy wexfordi férfi lenyűgöző képeket készít az északi fényről a hátsó kertjében

By

Gary O'Flynn, a Co Wexford állambeli Enniscorthy lakója volt olyan szerencsés, hogy szemtanúja volt aurora borealis a saját kertjében. O'Flynn, aki hosszú műszakban dolgozik, hazatért, és azt találta, hogy az északi fény megvilágítja az eget. Gyorsan előkapta a fényképezőgépét, és lenyűgöző képeket készített a természeti jelenségről.

A aurora borealis az északi féltekén látható fények káprázatos megjelenítése. Ezt a Napból származó töltött részecskék és a Föld mágneses tere közötti kölcsönhatás okozza. A lámpák különböző színekben jelenhetnek meg, beleértve a zöldet, a rózsaszínt, a kéket és a lilát.

O'Flynn elárulta, hogy a Glendale nevű alkalmazást használja annak nyomon követésére, hogy milyen esélyekkel látja az aurórát. Ez az alkalmazás segít neki meghatározni a tiszta éjszaka valószínűségét és a fények megtekintésének kedvező feltételeit.

David Moore, az Astronomy Ireland magazin szerkesztője szerint a napéjegyenlőség, amely akkor következik be, amikor a nap átlépi a földi egyenlítőt, növelheti az északi fény megtekintésének esélyét. Moore azonban hangsúlyozta, hogy a fények megtekintése nem garantált, szabad szemmel ritkán látni őket.

Az Astronomy Ireland egy non-profit csoport, amely az űrrajongóknak szentelte magát, különféle rendezvényeket szervez a nyilvánosság számára. Aurora figyelmeztető szolgáltatást is nyújtanak, amely tájékoztatja az egyéneket a fények megtekintésének lehetőségéről. Moore, aki többször is szemtanúja volt az égboltnak Írországban és a sarkkörhöz vezető tárlatvezetéseken is, azt javasolja, hogy használjon jó fényképezőgépet, hogy tiszta képeket készítsen a fényekről.

Míg Írországban a legjobb időszak az északi fény megfigyelésére szeptember és március között van, a BBC News nemrégiben arról számolt be, hogy Észak-Írország lakosai a következő éjszakákon láthatják a fényeket. O'Flynn, aki érti a fények megörökítésének ritkaságát, továbbra is azt tervezi, hogy figyeli az eget, hogy még egyszer lefotózza az északi fényt.

