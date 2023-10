International Observe the Moon Night 2023: égi esemény, amelyet érdemes megnézni

By

Ezen a hétvégén, október 21-én, szombaton emberek milliói gyűlnek össze a szabadban, hogy tanúi legyenek természetes műholdunk, a Hold szépségének. Ezt az éves, International Observe the Moon Night néven ismert eseményt a NASA aktívan támogatja, és csak Észak-Amerikában több mint 3,000 regisztrált eseményt tartanak nyilván.

Ennek az időzítésnek az oka a Hold aktuális fázisa, amely az első negyedév. Ezt a fázist gyakran tekintik a legjobb időpontnak a Hold megfigyelésére, mivel fényes, de nem túl világos, így tökéletes a csillagászok számára. Ezenkívül ez a fázis egyedülálló lehetőséget kínál a Hold néhány leglélegzetelállítóbb látványának megtekintésére.

Azok számára, akik nem biztosak abban, hogy mit keressenek, a NASA letölthető holdtérképeket biztosított minden egyes féltekéhez. Ezek a térképek kiemelik a legnagyobb holdkancát, amelyek sötét foltok, amelyek a Hold felszínének körülbelül egyhatodát borítják. Bár „tengernek” nevezik őket, ezek a területek valójában bazaltsíkságok, amelyeket aszteroida becsapódását követő lávafolyások alakítottak ki.

Míg szabad szemmel könnyen észrevehetőek a sötét foltok, a távcső használata javíthatja az élményt. A Hold terminátorára, a sötét oldalt a világos oldaltól elválasztó vonalra fókuszálva a megfigyelők szemtanúi lehetnek az árnyékok játékának, felfedve a krátereket és a hegygerinceket. A Hold déli része különösen hegyvidéki, lenyűgöző terepet kínálva a felfedezésre.

Az International Observe the Moon Night tökéletes alkalmat kínál az emberiség történelmi holdraszállásának újralátogatására is. 20. július 1969-án Neil Armstrong híresen kijelentette: „Itt van a nyugalmi bázis. A Sas leszállt." A nyugalom tengere (Mare Tranquillitatis) néven ismert leszállóhely ezen az éjszakán könnyen beazonosítható. Más Apollo-misszió leszállóhelyek is láthatók, de néhányuk a holdéjszakán belül lehet az esemény alatt.

Amellett, hogy ezen a különleges éjszakán megfigyeli a Holdat, a NASA kétórás élő közvetítést is közvetít a NASA TV-n 7 órakor EDT. A közvetítés célja, hogy világszerte egyesítse az embereket a holdmegfigyelés, a tudomány és a holdkutatás ünneplésében, miközben népszerűsíti a NASA holdtudományi és -kutatási programjait.

Tehát, ha ezen a hétvégén kívül találja magát, szánjon egy pillanatot a Holdra, és értékelje égi szomszédunk csodáit. És jelölje be a naptárába a jövő évi Nemzetközi Hold-éjszakát, amelyre 14. szeptember 2024-én kerül sor.

Források:

– A NASA International Observe the Moon Night – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– A NASA Holdtérképei – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– A NASA Tudományos Vizualizációs Stúdiója: Apollo leszállóhelyek – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812