A tudósok Jupiter-méretű objektumokat fedeztek fel, amelyek szabadon lebegnek az Orion-ködben

A James Webb űrteleszkópot használó tudósok meglepő felfedezést tettek az Orion-ködben: Jupiter-méretű objektumokat találtak, amelyek szabadon lebegnek az űrben, egyetlen csillag hatása alatt sem. Ezeket a Jupiter Mass Binary Objects (Jumbos) nevű objektumokat a trapézhalmaz és a belső Orion-köd közeli infravörös felmérése során találták meg. Az eredményeket az Astronomy & Astrophysics és a Nature folyóiratokhoz nyújtották be szakértői felülvizsgálat céljából.

Az Orion-köd azon régiója, ahol ezeket az objektumokat felfedezték, különösen érdekes, mert rávilágít saját naprendszerünk történetére. A régióban hatalmas csillagok találhatók, amelyek gyorsan elégetik nukleáris üzemanyagukat, és nem élnek túl sokáig. A tudósok úgy vélik, hogy naprendszerünk egy hasonló halmazban születhetett, mint az Orion-köd, mielőtt végül szétszóródott volna.

Ezeknek a Jupiter-méretű objektumoknak a felfedezése megkérdőjelezi az asztrofizika néhány alapvető feltevését. Az elméleti modellek azt sugallják, hogy a három Jupiter tömeg alatti objektumok nem jöhetnek létre, a James Webb teleszkóp azonban a Jupiter tömegének 0.6-szorosát is találta. Ezenkívül sok ilyen objektumról kiderült, hogy binárisak, és kívülről keringenek egymás között.

Ezen objektumok kialakulásának egyik lehetséges magyarázata az, hogy egy kölcsönhatás után kilökték őket egy csillagrendszerből, hasonlóan ahhoz, ami a saját naprendszerünkben történt. Az elméleti szakemberek számára azonban most az a kihívás, hogy elmagyarázzák, hogyan alakulnak ki és maradnak meg ezek a kis objektumok bináris párokban.

Ez a felfedezés új kérdéseket és kutatási területeket nyit meg az asztrofizikában, és a tudósok izgatottan várják az Orion-köd ezen titokzatos objektumainak tanulmányozását.

