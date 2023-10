Egy új tanulmány egy kis lehetőséget javasol Grönland olvadó jégtakarójának megmentésére

By

Egy közelmúltbeli tanulmány reményt adott az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ahogy a globális hőmérséklet tovább emelkedik, a Grönlandot és az Északi-sarkot borító jégtakaró riasztó ütemben olvad. A kutatók azonban úgy vélik, hogy van egy kis lehetőségünk, hogy megfordítsuk a dolgokat, és megmentsük a Grönlandot borító olvadó jégtakarót.

A grönlandi jégtakaró jelentős aggodalomra ad okot, mivel a tengerszintet 20 lábbal megemelheti, ha teljesen elolvadna. Ennek pusztító következményei lennének a világ tengerparti régióira nézve. Bár a tanulmány nem kínál megoldást az olvadás teljes megállítására, azt sugallja, hogy egy adott hőmérsékleti küszöbön belüli intézkedések segíthetnek enyhíteni az éghajlatváltozás egyes hatásait.

Korábbi figyelmeztetések arra utaltak, hogy a grönlandi jégtakaró megolvadásának veszélye áll fenn, ha a globális hőmérséklet meghaladja a 3.6 Fahrenheitet vagy 2 Celsius-fokkal az iparosodás előtti szintet. Jelenleg már túlléptük a 2 Fahrenheit vagy 1.1 Celsius fokos felmelegedést. Ez az új tanulmány azonban azt javasolja, hogy a jégtakaró megmentésében valamivel nagyobb mozgástér lehet.

A kutatás szerint a grönlandi jégtakaró ellenállóbb, mint azt korábban gondolták. Bár a következő néhány ezer éven belüli visszafordíthatatlan összeomlás lehetősége továbbra is fennáll, ha a hőmérséklet túllépi a 2 Celsius-fokos küszöböt, a hőmérséklet enyhe emelkedése nem feltétlenül eredményez teljes összeomlást. Ha a hőmérsékletet egy bizonyos időn belül vissza lehet csökkenteni, akkor van esély a károk helyrehozására és a jégtakaró esetleges megmentésére.

Nem csak a jelenlegi olvadásra kell összpontosítani, hanem a jövőbeni további olvadás megakadályozására is. Az olvadás, amelynek most tanúi vagyunk, évezredekkel ezelőtt indult be, és a jövőbeli olvadás attól függ, hogy képesek vagyunk-e a globális hőmérsékletet a 2 Celsius-küszöb alatt tartani.

Ez a tanulmány egy kis reményt vet fel az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Ha a lehetőségek kis ablakán belül cselekszünk, mérsékelhetjük az olvadó jégtakarók hatásait, és megvédhetjük a veszélyeztetett tengerparti régiókat a tengerszint emelkedésétől.

