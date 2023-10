A dél-afrikai Malvinoxhosan biorégió felemelkedése és bukása

By

Az Earth-Science Reviews című folyóiratban megjelent, „A dél-afrikai Malvinoxhosan (Malvinokaffric) biorégió felemelkedése és bukása: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Sark” című nemrégiben készült tanulmány a tengeri állatok kihalását tárja fel a korai időkben. Közép-Devon korszak. Ezt az időszakot melegebb éghajlat és magasabb tengerszint jellemezte, a Gondwana nevű nagy szárazfölddel a Déli-sark közelében található.

A kutatók Dr. Cameron Penn-Clarke vezetésével jelentős mennyiségű fosszilis adatot gyűjtöttek össze és elemeztek, hogy megértsék a Malvinoxhosan biótának eredetét és eltűnését. Fejlett adatelemzési technikák révén különálló rétegeket azonosítottak az ősi kőzetben, amelyek mindegyike a tengeri állatfajok számának idővel csökkenését mutatja.

A tanulmány feltárta, hogy a Malvinoxhosan bióta csökkenése összefüggésben áll a tengerszint és az éghajlat változásaival. Az éghajlat felmelegedésével a speciális, hűvös vízű Malvinoxhosan tengeri állatok eltűntek, és helyettük általánosabb, melegebb vizekhez alkalmazkodó fajok léptek fel. A tengerszint változása megbontotta a természetes óceáni akadályokat, lehetővé téve az egyenlítőhöz közelebbi régiók melegebb vizeinek beáramlását, ami a melegebb vizű fajok megtelepedéséhez vezetett.

A Malvinoxhosan élővilág kipusztulása a sarki ökoszisztémák összeomlását eredményezte, amelyből a biológiai sokféleség soha nem állt helyre. A kutatás azt sugallja, hogy a tengerszint és a hőmérséklet változásainak együttes hatásai voltak a fő tényezők a kihalás mögött. Még mindig bizonytalan, hogy ez a kihalási esemény korrelál-e a kora-közép-devon korszakbeli többi eseményével, mivel az életkorra vonatkozó következtetések hiányoznak.

A tanulmány arra is rávilágít, hogy a sarki környezet és az ökoszisztéma sebezhető a tengerszint és a hőmérséklet változásaival szemben. A múltbeli kihalási események megértése értékes betekintést nyújthat a jelenlegi biológiai sokféleség válságába, amellyel napjainkban szembesülünk.

Források:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595