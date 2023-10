A csípősebészettel kapcsolatos új kutatások kiváló eredményeket mutatnak

Dr. Karen Mullins és Dr. David Filan a waterfordi UPMC Whitfieldben végzett kutatása elismerést kapott a csípőműtét terén elért úttörő eredményeivel. A kutatás, amelyet Patrick Carton ortopéd csípősebész mutatott be egy nemzetközi sportorvosi konferencián az Egyesült Királyságban, a kulcslyuk-műtétek pozitív hatásaira összpontosított krónikus csípősérülések esetén.

A tanulmány a csípő becsapódását vizsgálta, egy mechanikai problémát, amelyet a csípőízület golyóján és aljzatán lévő csont felhalmozódása okozott. Ez az állapot gyakran labraszakadásokhoz, porckárosodáshoz és az osteoarthritis fokozott kockázatához vezet. A betegek jellemzően merevséget, kattogó és szúró fájdalmat tapasztalnak az ágyékban, valamint tartós fájdalmakat a csípőben és a hát alsó részén.

A kutatás rávilágított a további szövődményekre is, amelyek a csípődiszpláziából származhatnak, amikor a csípőüreg túl sekély. Ilyen esetekben a betegeknek teljes csípőprotézisre vagy periacetabuláris osteotómiára (PAO) lehet szükség, amely a medence sebészi megtörését és a csípőüreg áthelyezését foglalja magában.

A tanulmány azonban kimutatta, hogy Patrick Carton úr fejlett sebészeti kezelése az UPMC Whitfieldnél kevésbé invazív lehetőséget kínál. Ez a technika magában foglalja a problémás csont eltávolítását és az ízületi szövet helyreállítását, miközben megőrzi a csípő stabilitását.

A tanulmány eredményei, amelyeket Dr. Karen Mullins mutatott be a British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) manchesteri konferenciáján, bizonyította ennek az eljárásnak a hatékonyságát. 10 év elteltével a műtéten átesett betegek 90%-ának nem volt szüksége teljes csípőprotézisre vagy PAO-ra. A betegek a fájdalom és a mindennapi tevékenységek jelentős javulásáról, valamint az eredményeikkel kapcsolatos magas szintű elégedettségről számoltak be.

Carton úr hangsúlyozta ezen eredmények fontosságát abban, hogy a betegek és a sportolók nem invazív alternatívákat kínáljanak a nagyobb csípőműtétek helyett. Kifejtette, hogy a csípőt megőrző technikák sikeresnek bizonyulnak különböző csípőbetegségek, köztük a csípőízületi gyulladás kezelésében.

Összefoglalva, ez a csípőműtéttel kapcsolatos kutatás kimutatta a kulcslyuk-műtét pozitív hatását a krónikus csípősérülések kezelésében. Az eredmények ígéretes alternatívát jelentenek az invazívabb eljárásokhoz, például a teljes csípőprotézishez, és jobb fájdalomcsillapítást és funkcionális eredményeket kínálnak a betegeknek.

