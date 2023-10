A NASA Moon Rover prototípusa befejezte a Hold-akadálypályát

A NASA újholdjáró prototípusa, a VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) sikeresen teljesített egy akadálypályát, amely a Hold felszínének zord terepét szimulálja. A rover 2024 novemberében indul a Hold déli sarkára egy SpaceX Falcon Heavy rakétával.

A VIPER mobilitásának tesztelésére a NASA clevelandi Glenn Kutatóközpontjának mérnökei egy szimulált holdkörnyezetet hoztak létre nagy sziklákkal, meredek lejtőkkel és mély kráterekkel. A rover a Hold déli pólusához közeli Mons Mouton hegyen fog leszállni, és az lesz a feladata, hogy jellemezze a holdkörnyezetet az Artemis program leszállási helyének jövőbeni kiválasztásához mintegy 100 napos küldetése során.

A NASA megosztott egy videót a rover legutóbbi mobilitási tesztjeiről, bemutatva, hogy képes leküzdeni a Hold felszínén felmerülő potenciális kihívásokat. A tesztek magukban foglalták a meredek lejtőkön való manőverezést, a kráterek áthaladását és a futóhomokszerű talajon való navigálást. A tesztek sikeres befejezése azt jelzi, hogy a VIPER jól felszerelt a Hold zord terepen való felfedezéséhez.

A NASA Artemis programjának részeként, amelynek célja egy állandó holdtelep létrehozása, a VIPER kulcsfontosságú szerepet fog játszani azon helyek azonosításában, ahol víz és egyéb erőforrások nyerhetők ki a hosszú távú holdi tartózkodás támogatása érdekében. Ezenkívül a VIPER küldetés célja feltárni a befagyott víz és más illékony anyagok eredetét a Holdon, évmilliárdokon át tartó megőrzését, valamint a Hold talajából való kiszabadulásukat.

A NASA houstoni Johnson Űrközpontjának mérnökei a VIPER végső tudományos műszerét, a Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT) is tesztelték. A TRIDENT egy forgó ütőfúró, amellyel a földből származó dugványokat a Hold felszíne alatt akár három láb mélységből is kinyerhetik. Ez a műszer értékes adatokat fog szolgáltatni a Hold talajának szilárdságáról, tömörségéről és hőmérsékletéről.

A VIPER mobilitási tesztjeinek sikeres befejezése és a végső tudományos műszer integrálása egy lépéssel közelebb viszi a NASA-t a Hold déli pólusának rejtélyeinek feltárásához, és előkészíti az utat a jövőbeli Hold-kutatáshoz.

