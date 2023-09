Giroszkóp használata a Föld forgásának változásainak mérésére

By

Egy tudóscsoport új módszert fejlesztett ki a Föld forgási változásainak giroszkóp segítségével történő mérésére. A németországi Wettzell Geodéziai Obszervatórium kutatói létrehoztak egy 16 méter hosszú, „G” néven ismert lézerüreget, amely gyűrűs giroszkópként működik. Belül a kettős, ellentétes irányba haladó lézersugár kölcsönhatásba lépve interferenciamintázatot hoz létre. A kutatók azt találták, hogy ahogy a Föld forog, sebességének ingadozása tükröződik az interferenciamintában. Az interferenciamintázat elemzésével a kutatók ki tudták számítani a Föld egy adott pontja által megtett távolságot egy adott időszak alatt.

A Nature Photonics folyóiratban megjelent tanulmányukban a kutatók négy hónapon keresztül tesztelték a giroszkóp teljesítményét, és néhány ezredmásodperc pontossággal meg tudták mérni egy adott nap hosszát. Ez a pontossági szint sokkal nagyobb, mint a Föld forgásának mérésére használt korábbi módszerek, és felhasználható a globális közlekedés pontosabb geofizikai modelljeinek felépítésére.

A csapat eredményeit Caterina Cimminelli és Giuseppe Brunetti vitatta meg a News & Views című cikkében, amely szintén megjelent a Nature Photonics-ban. A kutatók azt javasolták, hogy a naphossz mérésének ez az új módszere, annak változataival párosulva, továbbfejlesztett geofizikai modellekhez vezethet, amelyek széleskörű alkalmazási területekkel rendelkeznek, például az éghajlattudomány és a navigáció területén. A kutatók úgy vélik, hogy ez a megközelítés pontosabb leírást adhat a nap hosszáról, figyelembe véve a Föld forgását befolyásoló különféle tényezőket, például a Hold vonzását, az óceáni áramlatokat és a légköri viszonyokat.

Összességében ez az új giroszkóp-alapú megközelítés ígéretet jelent a Föld forgásának és a különféle geofizikai jelenségekre gyakorolt ​​hatásainak megértésében.

Források:

– K. Ulrich Schreiber és mtsai, Variations in the Earth's rotation rate dimensioned with a ring laser interferometer, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Caterina Ciminelli és munkatársai, A lézergiroszkóp pontosan követi a Föld forgását, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y