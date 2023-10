Egy új tanulmány szerint mikroműanyagok a felhőkben, amelyek hatással lehetnek az éghajlatra

By

Egy nemrégiben az Environmental Chemistry Letters-ben megjelent tanulmány kimutatta, hogy apró mikroműanyag részecskék jelen vannak a japán magaslati csúcsokon gyűjtött felhővízben. A 7.1 és 94.6 mikrométer közötti méretű mikroműanyagokat a felhővízmintákban mutatták ki, ami arra utal, hogy befolyásolhatják a felhőképződést, és potenciálisan befolyásolhatják az éghajlatot.

A mikroműanyagokról, amelyek 5 milliméternél kisebb méretű részecskék, már kiderült, hogy szennyezik a világ óceánjait, folyóit, talajait, sőt az élővilág belső szerveit is. Egyre több kutatás azt is kimutatta, hogy a mikroműanyagok átjuthatnak a légkörön keresztül, a szél és a tengeri permet hatására a levegőbe kerülnek, majd esőben visszahullanak a földre. Ez az új tanulmány azt sugallja, hogy a mikroműanyagok a felhőkben is jelen lehetnek.

A kutatók finomhuzalos eszközökkel felhővízmintákat gyűjtöttek, és képalkotó technikákkal elemezték azokat. Kilenc különböző típusú műanyagból találtak mikroműanyagot, köztük polietilénből, polipropilénből és polietilén-tereftalátból. A vizsgált felhővíz minden literje 6.7 és 13.9 mikroműanyagot tartalmazott, bár a tényleges számok magasabbak lehetnek a gyűjtés során bekövetkező esetleges részecskeveszteség miatt.

A tanulmány azt sugallja, hogy a mikroműanyagok felhőkondenzációs magokként vagy jégmagrészecskékként működhetnek, befolyásolva a felhőképződést. Ez hatással lehet a Föld éghajlatára, mivel a felhők visszaverhetik a napfényt és lehűthetik a bolygót, vagy hozzájárulhatnak az üvegházhatású gázok, például a metán és a szén-dioxid felszabadulásához, ami felmelegíti a Földet.

Egyes szakértők azonban kétségbe vonják a mikroműanyagoknak a felhőképződésre gyakorolt ​​közvetlen hatását. Azzal érvelnek, hogy a mikroműanyagok jelenléte a felhőkben egyszerűen azt jelentheti, hogy a részecskék a légtömeggel együtt szállítódnak, és nem befolyásolják közvetlenül a felhőképződés folyamatát.

A műanyagok Föld rendszereire, ökoszisztémáira és egészségére gyakorolt ​​hatásának meghatározása kritikus fontosságú, tekintettel a műanyaghulladék-termelés előre jelzett növekedésére. A becslések szerint az 26-es és 1950-es évek között 2050 milliárd metrikus tonna műanyaghulladék várható, ezért további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a mikroműanyagok felhőképződésre és éghajlatra gyakorolt ​​hatását.

Források:

– Environmental Chemistry Letters

– Mongabay