Bemutatkozik az MPXV-CRISPR: A majomhimlő vírus forradalmi diagnosztikai eszköze

A Peter Doherty Infection and Immunity Institute és a Walter and Eliza Hall Orvostudományi Kutatóintézet tudóscsoportja kifejlesztett egy úttörő diagnosztikai eszközt, az MPXV-CRISPR nevet. A The Lancet Microbe-ban megjelent eszköz CRISPR technológiát használ a majomhimlő vírus (MPXV) klinikai mintákban történő gyors és pontos kimutatására, felülmúlva a meglévő diagnosztikai módszereket. Kifejezetten az MPXV-re jellemző genetikai szekvenciákat célozza meg, így ez az első ilyen típusú CRISPR-alapú diagnosztikai módszer Ausztráliában.

A genomszerkesztési képességeiről ismert CRISPR technológiát most diagnosztikai célokra használják. Dr. Soo Jen Low, a Doherty Intézet kutatója és a tanulmány társszerzője a CRISPR-alapú diagnosztikát olyan precíz detektívnek írja le, amely azonosítja a kórokozók jelenlétével kapcsolatos konkrét nyomokat. Az MPXV-CRISPR esetében úgy van beprogramozva, hogy a vírus DNS-ének meghatározott részeihez kötődő műszaki útmutatók segítségével felismerje a vírust.

Ha egy klinikai mintában vírus DNS-t mutatnak ki, a CRISPR rendszert a célponthoz irányítják, és jelet bocsátanak ki, jelezve a vírus jelenlétét. Ez a diagnosztikai módszer az arany standard PCR-módszerekkel összehasonlítható érzékenységet és pontosságot ér el, de az idő töredéke alatt.

Az MPXV-CRISPR egyik úttörő tulajdonsága a gyors diagnózis. A jelenlegi majomhimlő-diagnosztika gyakran napokig tart, amíg eredményt ad, míg az MPXV-CRISPR mindössze 45 perc alatt képes kimutatni a vírust. A csapat jelenleg azon dolgozik, hogy ezt a technológiát egy hordozható eszközzé adaptálják, amely felhasználható a majomhimlő vírusának helyszíni kimutatására különböző egészségügyi körülmények között.

Dr. Shivani Pasricha, a Walter és Eliza Hall Orvosi Kutatóintézet vezető kutatója és a tanulmány társszerzője hangsúlyozza az MPXV-CRISPR lehetséges hatását a közegészségügyre. A gyors és megbízható diagnózisokhoz való hozzáférés javításával, különösen a korlátozott erőforrásokkal rendelkező területeken vagy a távoli helyeken, ez a decentralizált vizsgálati megközelítés felgyorsíthatja a kezelést és javíthatja a betegek kimenetelét.

A kutatóintézetek közötti együttműködésben részt vett a Doherty Intézet, a Walter és Eliza Hall Orvosi Kutatóintézet, a Melbourne-i Szexuális Egészségügyi Központ és a Monash Egyetem.

Forrás:

– Soo Jen Low és munkatársai, A majomhimlő vírus gyors kimutatása CRISPR-Cas12a által közvetített vizsgálattal: laboratóriumi validációs és értékelő vizsgálat, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9