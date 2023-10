A sejtek viselkedésének titkainak feltárása puha szubsztrátumokon: Paradigmaváltás a mechanobiológiában

By

A Turkui Egyetem és a Turku Bioscience Center kutatócsoportja a Misvik Biology Ltd-vel együttműködve úttörő módszert fejlesztett ki a rákos sejtek viselkedésének vizsgálatára lágy és merev szöveti környezetben. A hagyományos hiedelem szerint a sejtek hajlamosak jobban terjedni és merevebb felületeken növekedni. Ez a tanulmány azonban megkérdőjelezi ezt a feltételezést, és új utakat nyit a rákbiológia és a szövetmérnöki kutatások számára.

A csapat számítási modellezést és növekedési feltételek széles skáláját használta a sejtek viselkedésének puha és merev felületeken történő részletes összehasonlítására. Automatizált gépet használtak különböző fehérjekeverékek mikronyomtatására ezekre a felületekre, utánozva a test sejtjeit körülvevő fehérjéket, és információkat szolgáltattak a szöveti környezetről.

A tanulmány eredményei azt mutatták, hogy a fehérjék megfelelő kombinációja képes támogatni a sejtnövekedést puha felületeken, és kulcsfontosságú a túléléshez. Ez kihívás elé állítja a meglévő paradigmát, és új lehetőségeket kínál a rákbiológia és a szövetmérnöki kutatás számára. A kutatócsoport úgy véli, hogy a változatosabb fehérjekeverékek sejtkultúrában történő felhasználásával fiziológiásabb környezetet hozhatnak létre a testen kívül, ami lehetővé teszi a beteg és egészséges állapotok hatékonyabb modellezését.

Ez a kutatás arra is rávilágított, hogy a sejtek hogyan tudnak hatékonyan tapadni, működni és jelezni a puha hordozókon. Alapvető változást hozott a mechanobiológia megértésében. Ezek a felismerések javíthatják a rák progressziójának megértését, és új stratégiákat dolgozhatnak ki a szövetsebészet számára.

Összességében ez a tanulmány fontos ismereteket tárt fel a sejtek puha szubsztrátokon való viselkedéséről, megkérdőjelezve a meglévő hiedelmeket, és új utakat nyit a jövőbeli rákbiológiai és szövetmérnöki kutatások számára.

Forrás:

– James RW Conway és munkatársai, A meghatározott extracelluláris mátrix összetételek támogatják a merevségre nem érzékeny sejtterjedést és adhéziós jelátvitelt, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).