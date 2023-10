Egy új tanulmány szerint a csillagokat félbevághatják a „relativisztikus pengék”

A New York-i Egyetem Kozmológiai és Részecskefizikai Központjának kutatói által végzett új tanulmány azt sugallja, hogy a csillagokat kettévághatják a „relativisztikus pengék”, amelyek rendkívül erős mágneses mezők által formált, rendkívül erős plazmakiáramlások. Ezek a csillaghasító pengék magyarázhatják a világegyetem legfényesebb robbanásait, amelyeket gamma-sugár-kitöréseknek (GRB) neveznek.

A GRB-k rendkívül erős robbanások az égen, de gyakran túl messze vannak ahhoz, hogy részletesen megfigyelhessük őket. Úgy gondolják, hogy ezeket a kitöréseket vagy fekete lyukak vagy magnetárok generálják, amelyek erősen mágnesezett neutroncsillagok. Egyes GRB-k lassú fakulását azonban a csillagászok nehezen magyarázták meg.

Ebben az új tanulmányban a szerzők azt javasolják, hogy ezek az elhúzódó GRB-k hatalmas csillagok halálából származhatnak. Amikor egy csillag meghal, magja összeomlik, és egy neutroncsillag keletkezik, amelyet hidrogén- és héliumréteg vesz körül. Ez a neutroncsillag a gyors kompresszió és forgás révén rendkívül erős mágneses mezőre tehet szert, és magnetárrá alakítja.

Az újszülött magnetárt körülvevő kaotikus környezet az intenzív sugárzás és a mágneses mezők miatt őrülten felpörgeti a környezetét. Korábbi kutatások azt sugallják, hogy ennek eredményeként egy sugár képződik a magnetár spintengelye mentén. A tanulmányban részt vevő kutatók azonban felfedezték, hogy a magnetár mágneses tere az egyenlítő mentén is sugárzáskitöréseket okozhat.

Ezek a sugárzáskitörések, amelyeket a forgó csillag centrifugális erői alakítanak ki, egy pengét alkotnak, amely közel fénysebességgel halad át a csillagon. A „relativisztikus penge” által hordozott energia nagyobb, mint egy szupernóva-robbanásé, és hatékonyan kettéoszthatja a csillagot, miközben kifelé halad. A penge továbbra is jelentős távolságot tesz meg, mielőtt elveszítené lendületét, ami megmagyarázhatja bizonyos GRB-k lassú fakulását.

Útja során a penge több anyagot is felhalmoz, felerősítve pusztító erejét. Ezenkívül a penge magában a csillagban instabilitást okoz, ami a végső pusztulásához vezet.

Míg ez a tanulmány a GRB-ket magyarázó relativisztikus pengék elfogadhatóságának bemutatására szolgál, a jövőbeli kutatás célja annak elemzése, hogy ezek a pengék hogyan fejlődnek az idő múlásával, és megértsék a hozzájuk kapcsolódó csillaghalál folyamatát. Az ilyen típusú robbanás kulcsfontosságú jeleinek azonosításával a tudósok megerősíthetik, hogy a korábban megfigyelt GRB-k illeszkednek-e ehhez a modellhez.

