Az UCF részt vesz a Hold éjszakai megfigyelésében

Az UCF, más néven SpaceU ismét csatlakozik az International Observe the Moon Night nevű nemzetközi eseményhez, hogy felhívja a figyelmet a holdtudományra és -kutatásra. Az egyetem ad otthont a saját Observe the Moon Knightnak október 21-én, ingyenes hozzáférést biztosítva a teleszkópokhoz és az űrrel kapcsolatos tevékenységekhez a Reflecting Pond környékén. A rendezvény nyilvános.

A rendezvény ideje alatt az UCF űrszakértői állnak majd rendelkezésre, hogy segítsenek a résztvevőknek a Hold megfigyelésében az egyetemről. Az eseményre este 6-8 óra között kerül sor, így a résztvevők még azelőtt gyönyörködhetnek a holdban, mielőtt az ég túlságosan sötét lesz. Adrienne “Addie” Dove, az UCF College of Sciences fizika adjunktusa kijelenti, hogy a Hold még akkor is látható lesz.

Yan Fernandez professzor csatlakozik a Dove-hoz az eseményen, hogy megosszon betekintést a holddal kapcsolatos kutatásaikba, beleértve a NASA Lunar-VISE küldetését. Ez a küldetés a Hold egy adott régiójának feltárására összpontosít, hogy azonosítsa az ásványokat és a vegyi erőforrásokat.

A teleszkópos megtekintés mellett az UCF Libraries és a különböző hallgatói szervezetek is rendelkeznek majd csillagászattal és fizikával kapcsolatos standokkal és tevékenységekkel. A résztvevőknek lehetőségük lesz többet megtudni ezekről a témákról, a meteoritoktól a vízi rakétákig, valamint a holdkráterek felfedezéséig. Ezenkívül lesz egy holdútlevél-állomás is, ahol a résztvevők bélyegeket gyűjthetnek, miközben az UCF bolygótudósai, tudományos könyvtárosai és az egyetem Csillagászati ​​Társaságának tagjai különböző űrállomásokon haladnak.

Ez az esemény csak egy a Knights Under the Stars rendezvények közül, amelyeknek a Robinson Obszervatórium és a diákok által vezetett Astronomy Society házigazdája. Az UCF továbbra is elkötelezett az űrkutatásban, és kiérdemelte a SpaceU becenevet. Az egyetemnek nagy hagyománya van a csillagok elérésében, számos projekttel támogatják a NASA Artemis programját, és a végzett hallgatók jelentős mértékben hozzájárultak a Kennedy Űrközponthoz. Ezenkívül az UCF több mint egy tucat kutatójáról neveztek el aszteroidákat, és még egy bolygót is elneveztek a tiszteletére.

Az űrkutatás szelleme az UCF atlétikai programjaira is kiterjed a tematikus Űrjátékokkal. Ezek az események, amelyek először 2016-ban indultak a labdarúgással, az UCF űriparban való részvételét tisztelik. A közelgő férfi futball-űrmeccset október 18-án a Coastal Carolina ellen játsszák. A női foci és a röplabda is lejátszotta az idei űrjátékát. A csúcspont az UCF futball hetedik éves űrjátéka lesz november 11-én, Oklahoma State ellenféllel. Érdekes módon az UCF futballstadionjának 50 yardos vonala ugyanarra a szélességi fokra esik, mint a NASA történelmi indítóállása, a Launch Complex 39A, amely körülbelül 35 mérföldre keletre található az egyetemtől.

Az UCF továbbra is a kiválóságra törekszik az űrkutatás és -oktatás terén, mind a területen, mind azon kívül.

