A török ​​csillagászok az NGC 2509 nyílt klasztert tanulmányozzák Gaia adatok felhasználásával

Az ESA Gaia műholdjának adatait felhasználva az Isztambuli Egyetem csillagászai tanulmányt készítettek az NGC 2509 nyílt klaszterről, betekintést nyújtva annak szerkezeti és asztrofizikai paramétereibe. A nyitott halmazok olyan csillagcsoportok, amelyek lazán, gravitációsan kapcsolódnak egymáshoz, és ugyanabból az óriási molekulafelhőből képződnek. Az NGC 2509, amely a Puppis csillagképben található, egy közepes korú nyílt klaszter, amelyet kevéssé tanulmányoztak, számos tulajdonsága még mindig bizonytalan. Az NGC 2509 vizsgálatához a csillagászok a Gaia Data Release 3 asztrometriai és fotometriai adatait elemezték. Elválasztották a halmaztagokat a terepi csillagoktól, és pontosabban meghatározták az NGC 2509 alapvető paramétereit.

A tanulmány megállapította, hogy az NGC 2509 átlagos megfelelő mozgása -2.72 és 0.8 mas/év jobbra emelkedésben és deklinációban. Becsült távolsága hozzávetőlegesen 8,200 fényév, kora pedig nagy valószínűséggel 1.5 milliárd év. A halmaz határsugara körülbelül 16.7 fényév, a vörösödés pedig 0.1 mag. Az NGC 2509 fémessége a mérések szerint 0.0152 dex, központi csillagsűrűsége pedig körülbelül 32.33 csillag/ívperc².

Az ismert galaktikus nyílt halmazok listájának bővítése és részletes tanulmányozása kulcsfontosságú ahhoz, hogy jobban megértsük galaxisunk kialakulását és fejlődését. Ez a tanulmány hozzájárul az NGC 2509 ismeretéhez, és értékes információkkal szolgál a tulajdonságairól. A nyitott klaszterek további kutatása és tanulmányozása továbbra is többet fog feltárni univerzumunk bonyolult természetéről.

