Az új felfedezés megkérdőjelezi a Massive Be Stars hagyományos megértését

A Leedsi Egyetem kutatói által a közelmúltban végzett tanulmány egy olyan úttörő felfedezést mutatott be, amely átalakíthatja a hatalmas Be-csillagokról alkotott képünket. Ellentétben a korábbi feltételezésekkel, amelyek szerint a Be-csillagok elsősorban kettős rendszerekben léteznek, a kutatás azt sugallja, hogy ezek a rejtélyes csillagok nagyobb valószínűséggel hármas csillagrendszerek részei. Ez a Gaia műholdról gyűjtött adatokon alapuló megállapítás megkérdőjelezi a hagyományos csillagkeletkezési elméleteket, és messzemenő kihatással van a különböző csillagászati ​​jelenségek, például a fekete lyukak, a neutroncsillagok és a gravitációs hullámok megértésére.

A jellegzetes gázkorongjairól ismert Be sztárok több mint egy évszázada rejtélyek maradtak. A csillagászok között uralkodó konszenzus az volt, hogy ezek a gázkorongok a Be-csillagok gyors forgása eredményeként jöttek létre, és kölcsönhatásba léptek egy kettős rendszerben egy másik csillaggal. A Leedsi Egyetem új kutatása azonban más magyarázatot javasol.

Dodd vezető kutató és Oudmaijer professzor a Gaia műhold adatait használva vizsgálták a csillagok mozgását az éjszakai égbolton hosszú időn keresztül. A B csillagok (Mass Transfer) és a Be csillagok pályáját elemezve szignifikáns különbséget tudtak felismerni a társak arányában a két csoport között. Meglepő módon úgy tűnt, hogy a Be sztároknak a várakozásokkal ellentétben alacsonyabb volt a társak aránya. A további vizsgálat azonban feltárta, hogy ez az eltérés a rendszert befolyásoló harmadik csillagnak köszönhető.

A kutatók azt feltételezik, hogy sok esetben a hármas rendszerben egy harmadik csillag hatására a kísérőcsillag közelebb kerül a Be csillaghoz. Ez a közelség lehetővé teszi a két csillag közötti tömegtranszfert, ami a Be csillagok körül megfigyelhető jellegzetes gázkorong kialakulását eredményezi. Érdekes módon ez magyarázhatja azt is, hogy ezek a kísérők miért nem észlelhetők többé, mivel jelentős tömegvesztés után túlságosan elájulnak.

Ennek a felfedezésnek a következményei túlmutatnak a Be csillagok tanulmányozásán. A hármas csillagrendszerek bonyolultságának és a csillagfejlődésben betöltött szerepének megértése értékes betekintést nyújthat a fekete lyukak természetébe, a neutroncsillagok természetébe és a gravitációs hullámok forrásaiba. Ez a feltárás egy izgalmas időszakban érkezett, amikor a gravitációs hullámok kutatása rohamosan fejlődik, és a csillagrendszerekben a binaritás vizsgálata egyre fontosabbá válik.

Bár további kutatásokra van szükség a hármas csillagrendszerek bonyolultságának megerősítéséhez és feltárásához, ez a tanulmány jelentős mérföldkövet jelent a hatalmas Be-csillagok és a világegyetemben elfoglalt helyük megértésében. A Leedsi Egyetem kutatói a hagyományos feltevések megkérdőjelezésével új ajtókat nyitottak az égi objektumok és evolúciójuk rejtélyeinek feltárására.