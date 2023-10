TOI-1801 b: Mérsékelt égövi mini-Neptunusz fiatal bolygórendszerben

By

Bejelentjük a TOI-1801 b felfedezését, amely egy lenyűgöző mérsékelt égövi mini-Neptunusz, amely egy fiatal M törpecsillag körül kering. Az eredetileg 2020 áprilisában TESS bolygójelöltként azonosított TOI-1801 b periódusa 21.3 nap. Azonban a későbbi földi megfigyelések, beleértve a tranzitban és kívül végzett fotometriát, valamint a pontos sugárirányú sebességméréseket, felfedték, hogy a bolygó valódi periódusa 10.6 nap.

Ezekkel a követési megfigyelésekkel megállapítottuk, hogy a TOI-1801 b tömege 5.74 ± 1.46 M⊕ és sugara 2.08 ± 0.12 R⊕. E mérések alapján magabiztosan következtethetünk arra, hogy a TOI-1801 b túlnyomórészt vízből és kőzetből áll, légkörében elhanyagolható mennyiségű (akár 2 tömegszázalék) hidrogéngáz található.

Ezenkívül a rendszer körülbelül 900 millió évre becsült kora miatt a TOI-1801 b a fiatal, tranzitban lévő exobolygók populációja közé tartozik. Más ismert exobolygókkal együtt ábrázolva, a TOI-1801 b egyedülálló tagja.

A tömeg-sugár összefüggést szemléltető diagramon a TOI-1801 b bizonytalanságai színes, árnyékolt régiókként vannak ábrázolva megbízhatósági szintekkel. A különböző színű vonalakkal ábrázolt kompozíciós modellek betekintést nyújtanak az exobolygó lehetséges szerkezetébe. Konkrétan a középső és jobb oldali panelek gáz nélküli, illetve gázburokkal ellátott kompozíciós modelleket mutatnak be. A jobb oldali panel folyamatos és szaggatott vonalai a gázbura különböző hőmérsékleti forgatókönyveit jelzik.

Referenciaként a diagramon a Föld és a Neptunusz is szerepel. Ezenkívül referenciaként a B22-t és az M22-t is feltüntetjük az ugyanazon bolygóra vonatkozó, eltérő méréseket jelző, egymásnak ellentmondó eredmények miatt.

Összefoglalva, a TOI-1801 b érdekes adalékot jelent az exobolygókkal kapcsolatos ismereteinkhez. Mérsékelt égövi természete, összetétele és fiatal kora vonzó célponttá teszi a további vizsgálatok számára. Az ilyen exobolygók folyamatban lévő tanulmányozása hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a bolygók kialakulását és evolúcióját a Naprendszerünkön kívüli különböző környezetekben.

Definíciók:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M törpe: A fősorozatú csillagok egyik fajtája, más néven vörös törpe, tömege a Nap tömegének 0.08-0.6-szorosa.

– Radiális sebesség (RV): A csillag mozgásának mérése a megfigyelő felé vagy távolodása a Doppler-eltolási effektus segítségével.

– Tömeg és sugár: A tömeg az objektumban lévő anyag mennyiségére vonatkozik, míg a sugár a középpont és a külső felület közötti távolságot méri.

– Izosűrűségi vonalak: Szaggatott szürke vonalak a tömeg-sugár diagramon, amelyek azonos sűrűségű vonalakat jelölnek a különböző összetételű modellekben.

– Specifikus entrópia: termodinamikai tulajdonság, amely számszerűsíti a rendszer rendezetlenségét vagy véletlenszerűségét.

– H2: Molekuláris hidrogéngáz.

– CARMENES és HIRES: Pontos radiális sebességméréshez használt műszerek.

Források:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (arXiv azonosító)