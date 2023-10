A kutatók új technikát dolgoznak ki a károsodásmentes fehérjeelemzéshez

By

A Texas A&M Egyetem és a TEES kutatói áttörést értek el a fehérjeanalízisben azáltal, hogy bevezették a termostabil-Raman-kölcsönhatás-profilozásnak (TRIP) nevezett új technikát. Hagyományosan a Raman-spektroszkópia kihívást jelent az orvosbiológiai kutatók számára az optikai mérések során az élő fehérjékben okozott károk miatt. A TRIP-megközelítés azonban lehetővé teszi a fehérje-ligandum kölcsönhatások alacsony koncentrációjú, kis dózisú szűrését releváns körülmények között, címkézésmentes, nagymértékben reprodukálható méréseket biztosítva.

A Raman-spektroszkópia egy olyan technika, amelynek során monokromatikus fényt világítanak a mintára, és megfigyelik a szórt fényt. A fény által generált hő azonban történelmileg az élő fehérjék pusztulásához vezetett, ami következetlen eredményekhez vezetett. A TRIP most a felület vagy az aljzat lehűtésével kínál megoldást, ami megakadályozza a fehérjekárosodást. Ez lehetővé teszi a kutatók számára, hogy a fehérjék integritásának veszélyeztetése nélkül megszerezzék a szükséges információkat.

Ennek az áttörésnek a következményei jelentősek. A fehérje-ligandum kölcsönhatások döntő szerepet játszanak különböző biológiai folyamatokban, beleértve a jelátvitelt, az immunválaszokat és a génszabályozást. A TRIP azon képessége, hogy ezeket a kölcsönhatásokat valós időben észleli, lerövidítheti a gyógyszer- és oltóanyag-tesztek idővonalát, ami potenciálisan gyorsabb és költséghatékonyabb fejlesztést eredményezhet.

Ezenkívül a TRIP technika kisebb mintaméretet és alacsonyabb fehérjekoncentrációt igényel, így költséghatékonyabb tesztelési lehetőség. A fehérjeanalízis ezen előrelépése forradalmasíthatja a klinikai tesztelést azáltal, hogy aznapi eredményeket nagyobb pontossággal biztosít.

A kutatócsoport a TRIP-módszer további alkalmazásait is vizsgálja. Azt remélik, hogy ezzel a technikával azonosíthatják a fehérjék kémiai összetételét, ami hatással lehet a DNS-elemzésre és más biológiai molekulákra.

Összességében a TRIP technika fejlesztése ígéretes megoldást kínál a fehérjeanalízis során felmerülő kihívásokra. A megfelelő körülmények között károsodásmentes mérési képességével a TRIP számos területet képes átalakítani, beleértve a gyógyszerfejlesztést, a vakcina tesztelését és a klinikai diagnosztikát.

