Egy tizenéves kutató felfedez egy darázst, aki képes átfúrni a műanyagon

Egy figyelemre méltó felfedezés során egy tinédzser kutató, Matvey Nikelshparg azt találta, hogy egy parazitoid darázsfaj képes átfúrni a műanyagot. Nikelshparg, aki szenvedélye a parazitoid darazsak tanulmányozása, ezt a felfedezést tette, miközben otthoni laborjában végzett kísérleteket a rovarokkal.

A szóban forgó faj, az Eupelmus messene egy apró darázs, amely jellemzően más poloskákra vagy azok belsejébe rakja le tojásait. Ezek a darazsak egy ovipositor nevű szervet használnak arra, hogy behatoljanak a megszilárdult növényi növedékekbe, az úgynevezett gallákba, amelyek megvédik más darázsfajok lárváit. Nikelshparg azonban megfigyelte, hogy az E. messene darázs képes volt a petezsák segítségével átfúrni egy műanyag Petri-csészét, és tojást tojni a tartályon kívülre.

Nikelshparg a The Journal of Hymenoptera Research című folyóiratban számolt be eredményeiről. Kísérleteket végzett annak felderítésére, hogy mi történne, ha több E. messene darázst egyetlen gazdalárvával együtt helyeznek el egy Petri-csészébe. Míg a legtöbb darazsak azonnal megtámadták a lárvát, az egyik egyed úgy döntött, hogy inkább belefúr az edény polisztirol falába. Ezt a viselkedést 56 felnevelt darázsból nyolcnál figyelték meg.

A műanyag átfúrásának folyamata több mint két órát vett igénybe a darazsaknál, amely alatt ebédszünetet tartottak vagy vizet vettek. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a darázs fúró mozgása különbözött attól, hogy epegé fúrtak. Úgy tűnt, hogy a darazsak rugalmas fúrási viselkedést mutattak, amikor műanyag felületekről volt szó.

Ezeknek a darazsaknak a műanyagon való áthatolási képessége érdekes kérdéseket vet fel. Nem világos, hogy a darazsak hogyan lyukasztják át a Petri-csésze sima felületét, különösen azért, mert a repedések, amelyeket általában az epében használnak ki, a műanyagban nincsenek jelen. Ezenkívül továbbra is ismeretlen, hogy más rokon fajok miért nem mutatnak hasonló viselkedést.

Ennek a felfedezésnek szélesebb körű következményei lehetnek a különféle rovarok, köztük a betegségeket hordozó szúnyogok szúróeszközeinek megértésében. Ez akár új sebészeti berendezések kifejlesztéséhez is vezethet, amelyeket a darazsak fúrási képességei ihlettek.

Források:

– The Journal of Hymenoptera Research

– Uroš Cerkvenik, a szlovéniai Ljubljanai Egyetem biológusa