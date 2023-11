Új felfedezések a Ganümédeszről: A Jupiter legnagyobb holdjának titkainak feltárása

By

A NASA Juno küldetése úttörő mérföldkövet ért el azzal, hogy jelentős új eredményeket tárt fel a Jupiter legnagyobb holdján, a Ganymedesen. Egy közeli elrepülés során az űrszonda Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrométere lenyűgöző felfedezést tett, ásványi sókat és szerves vegyületeket észlelve a Hold felszínén. Ez a sarkalatos áttörés, amelyet a Nature Astronomy-ban tettek közzé, felbecsülhetetlen értékű betekintést engedett a tudósoknak Ganymedes összetételébe és a jeges kéreg alatti rejtélyes óceánba.

A Merkúr bolygónál nagyobb hold, a Ganümédész már évek óta rabul ejti a kutatókat jelentős belső óceánja miatt. Bár a NASA Galileo űrszondájáról és a Hubble űrteleszkópról származó korábbi megfigyelések sók és szerves anyagok jelenlétére utaltak, a felbontás szintje nem volt elegendő a meggyőző bizonyítékok megállapításához.

7. június 2021-én azonban Juno szenzációs közeli elrepülést hajtott végre a Ganümédész mellett, és 650 mérföldre navigált a Hold felszínétől. E rendkívüli találkozás során a JIRAM műszer figyelemreméltó infravörös képeket és spektrumokat készített, felfedve a Hold terepének bonyolult részleteit.

A Juno által gyűjtött adatok páratlan részletességükkel ámulatba ejtették a tudósokat, és 0.62 mérföld/pixelnél jobb térbeli felbontást mutattak be. Ez lehetővé tette a nem víz-jeges anyagok jellegzetes spektrális jellemzőinek kimutatását és elemzését, beleértve a hidratált nátrium-kloridot, ammónium-kloridot, nátrium-hidrogén-karbonátot és potenciálisan alifás aldehideket.

Leíró mondat: Ezek a rendkívüli leletek Ganymedes érdekes kialakulásának történetére utalnak, mivel az ammóniás sók jelenléte arra utal, hogy a Hold elég hideg anyagokat halmozhatott fel ahhoz, hogy az ammóniát kondenzálja. Ezenkívül a karbonátsók potenciálisan szén-dioxidban gazdag jégből származnak.

Figyelemre méltó, hogy a sók és szerves anyagok legmagasabb koncentrációját sötét és világos terepen fedezték fel, amelyek meghatározott szélességi körökön helyezkednek el, és védettek a Jupiter intenzív mágneses mezőjétől. Ez az érdekes megfigyelés azt jelzi, hogy az észlelt anyagok egy mély óceáni sós víz maradványai lehetnek, amely egyszer elérte Ganymedes fagyott felszínét.

A Juno küldetés előrehaladtával továbbra is megfejti a Jupiter és változatos holdjai titkait. A Ganümédesz úttörő felfedezései mellett Juno közelről megfigyelte az Európát is, és most arra készül, hogy megvizsgálja az Iót a közelgő elrepülése során.

FAQ:

K: Hogyan tett Juno JIRAM spektrométere úttörő felfedezést a Ganymedes-en?

V: Egy közeli elrepülés során a Juno JIRAM spektrométere ásványi sókat és szerves vegyületeket észlelt a Ganymedes felszínén, így értékes betekintést nyert a Hold összetételébe.

K: Mi a jelentősége Ganymedes belső óceánjának?

V: A Ganymedes jelentős belső óceánja felkeltette a tudósok érdeklődését, és feltárása értékes információkat kínálhat a Hold kialakulásáról és potenciális lakhatóságáról.

K: Milyen anyagok találhatók a Ganymedesen?

V: A JIRAM spektrométer hidratált nátrium-kloridot, ammónium-kloridot, nátrium-hidrogén-karbonátot és potenciálisan alifás aldehideket észlelt a Ganümédész felszínén.

K: Hol találták a legmagasabb sókat és szerves anyagokat a Ganümédeszben?

V: A sók és szerves anyagok legmagasabb koncentrációját sötét és világos terepen fedezték fel, meghatározott szélességi körökön, amelyek védettek a Jupiter intenzív mágneses mezőjétől.

K: Mi a következő célja Junónak Ganymedes tanulmányozása után?

V: A Juno folytatja küldetését az Io közeli megfigyelésével a következő elrepülése során, tovább bővítve a Jupiterrel és annak összetett holdrendszerével kapcsolatos ismereteinket.