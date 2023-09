Gliese 367 b: Rendkívül sűrű exobolygó, titokzatos eredetű

By

A csillagászok felfedezték a Gliese 367 b nevű figyelemre méltó exobolygót, más néven Tahay-t, amely egyedülálló tulajdonságai miatt ragadta meg figyelmüket. A Gliese 367 b az Ultrashort Period (USP) bolygók kategóriájába tartozik, és mindössze 7.7 óra alatt teszi meg a csillaga körüli pályáját. Egyike annak a közel 200 másik USP-bolygónak, amelyeket eddig azonosítottak. A Gliese 367 b-t azonban hihetetlen sűrűsége különbözteti meg, ami közel kétszerese a Földének.

Ilyen nagy sűrűség mellett a tudósok úgy vélik, hogy a Gliese 367 b szinte teljes egészében vasból áll, mivel sziklás köpenyét lecsupaszították. Elisa Goffo, a Gliese 367 b-vel kapcsolatos közelmúltbeli tanulmány vezető szerzője egy Földhöz hasonló, sziklás köpeny nélküli bolygóhoz hasonlítja.

A Gliese 367 b-t eredetileg a NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) adatai alapján fedezték fel. A későbbi kutatások javították a méréseket, és pontosabb becslést adtak tömegének és sugarának. A bolygó tömege jelenleg a Föld tömegének 63%-a, sugara pedig a Föld tömegének 70%-a.

A Gliese 367 b egyik érdekessége az eredete. Nagyon valószínűtlen, hogy a bolygó jelenlegi állapotában alakult ki. Az egyik lehetőség az, hogy ez egy olyan bolygó magja, amelynek köpenyét egy katasztrófa vagy más protobolygóval való ütközés következtében a korai kialakulása során lehántották. Egy másik lehetőség az, hogy a Gliese 367 b-t egy vasban gazdag régió vette körül a protoplanetáris korongban, amelyből kialakult.

A Goffo és csapata által végzett kutatás két további bolygó jelenlétét is feltárta a Gliese 367 rendszerben: a Gliese 367 c és d. Ezeknek a további bolygóknak a jelenléte alátámasztja azt az elképzelést, hogy az USP-bolygók gyakran több bolygót tartalmazó rendszerekben is megtalálhatók, ami lehetséges kialakulási forgatókönyvekre utal.

A Gliese 367 b az exobolygók egy egyedülálló osztályának, a szuper-Mercuriesnak a tagja. Ezek a bolygók a Merkúrhoz hasonló összetételűek, de nagyobbak és sűrűbbek. Különösen a Gliese 367 b az eddig felfedezett legsűrűbb USP-bolygó, amelynek tömegének 91%-át vasmag teszi ki.

Míg a Gliese 367 b pontos eredete továbbra is rejtély, szokatlan jellemzői továbbra is kihívást jelentenek a bolygókeletkezés jelenlegi modelljeiben. A lenyűgöző exobolygó további tanulmányai és megfigyelései értékes betekintést nyújthatnak a bolygók extrém körülmények közötti kialakulásába és evolúciójába.

