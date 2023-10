James Webb Űrteleszkóp által feltárt betekintés a törpebolygók pályájába és összetételébe

A közelmúltban egy nemzetközi csillagászcsoport által vezetett tanulmány a James Webb Űrteleszkópot (JWST) használta a Kuiper-öv három törpebolygójának megfigyelésére és tanulmányozására: a Sedna, a Gonggong és a Quaoar. A megfigyeléseket Webb Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) segítségével végezték, és új betekintést nyújtottak e távoli objektumok pályáiba és összetételébe.

A Kuiper-öv a Naprendszerünk peremén található objektumok által lakott régió. Tudományos felfedezések forrása volt, és döntő szerepet játszott Naprendszerünk történetének megértésében. A Kuiper-öv objektumok (KBO), más néven Trans-Neptunian Objects (TNO-k) elhelyezkedése értékes információkat szolgáltat a Naprendszert formáló gravitációs áramlatokról, és utal a bolygók vándorlásának dinamikus történetére.

A Joshua Emery, az Észak-Arizonai Egyetem munkatársa által vezetett tanulmány feltárta, hogy a Kuiper-övben található három törpebolygó érdekes összetételt és keringési jellemzőket mutat. A megfigyelések könnyű szénhidrogének és összetett szerves molekulák jelenlétét mutatták ki, amelyekről úgy gondolják, hogy a metán besugárzás eredménye.

Korábbi munkák azt sugallták, hogy ezeknek a törpebolygóknak a felszínén illékony jég lehet, hasonlóan más transz-neptunikus testekhez, mint például a Plútóhoz és az Eriszhez. A Sedna, Gonggong és Quaoar eltérő pályái azonban kérdéseket vetettek fel ezen illékony anyagok jelenlétével kapcsolatban, az általuk tapasztalt eltérő hőmérsékleti rezsim és besugárzási környezet miatt.

Webb NIRSpec műszerével a csapat megfigyelte mindhárom törpebolygót a közeli infravörös spektrumban. Az így kapott spektrumok mindhárom testen nagy mennyiségű etánt (C2H6) mutattak, a Sedna esetében pedig a legmagasabb szintek. A Sednán acetilén (C2H2) és etilén (C2H4) is kimutatható volt. Ezek a molekulák a metán közvetlen besugárzási termékei. Ezeknek a molekuláknak a bőségében mutatkozó különbségek a törpebolygók hőmérsékleti és besugárzási környezeti változásainak tulajdoníthatók.

A JWST megfigyelések által nyújtott új betekintések hozzájárulnak a Kuiper-öv és a külső naprendszer dinamikájának megértéséhez. E távoli objektumok összetételének és pályájának tanulmányozásával a tudósok továbbra is felfedezhetik kozmikus környékünk gazdag történelmét és fejlődését.

Definíciók:

– Kuiper-öv: Naprendszerünk peremén, a Neptunusz pályáján túli régió, amely számtalan jeges objektumból áll.

– Trans-Neptun-objektumok (TNO-k): Olyan objektumok, amelyek a Neptunusz pályáján túl, a Naprendszer külső szélein keringenek.

– James Webb Űrteleszkóp (JWST): A NASA által indított űrtávcső, amelyet az univerzum infravörös fényben történő megfigyelésére terveztek.

– Közeli infravörös spektrométer (NIRSpec): A JWST olyan műszere, amely a közeli infravörös tartományban méri a fény intenzitását.

– Törpebolygók: olyan égitestek, amelyek a Nap körül keringenek, nem holdak, és csaknem gömb alakúak, de nem tisztították meg pályájukat az egyéb törmelékektől.

– Metánbesugárzás: Az a folyamat, amelyben a metánmolekulák sugárzásnak vannak kitéve, ami más molekulák képződését eredményezi.

Források:

– Emery, JP et al. (2023) „Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar” (Icarus)

– NASA – James Webb Űrteleszkóp küldetés