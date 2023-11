Tizenéves galaxisok: A kozmikus serdülőkor kémiájának feltárása

By

A Northwestern Egyetem asztrofizikusai által a NASA James Webb Űrteleszkópjának (JWST) származó adatainak felhasználásával nemrégiben végzett tanulmány rávilágít a „tinédzser galaxisok” kémiai összetételére. Ezekről a galaxisokról, amelyek körülbelül két-három milliárd évvel az ősrobbanás után alakultak ki, kiderült, hogy szokatlanul forróak, és váratlan elemeket tartalmaznak, például nikkelt, amelyeket köztudottan nehéz megfigyelni.

A The Astrophysical Journal Letters folyóiratban közzétett tanulmány eredményei a folyamatban lévő Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) felmérés részét képezik. A Northwestern Egyetem munkatársa, Allison Strom vezetésével a kutatók célja annak megértése, hogyan fejlődtek a galaxisok a kozmikus történelem során.

Strom a tinédzser galaxisokat az emberi tinédzserekhez hasonlítja, kijelentve, hogy mindketten növekedési ugráson mennek keresztül és változnak a kialakuláskor. E galaxisok kémiai DNS-ének tanulmányozásával serdülőkorukban a kutatók betekintést nyerhetnek abba, hogyan növekedtek és hogyan fognak tovább fejlődni. A CECILIA Survey a távoli galaxisok spektrumainak megfigyelésére összpontosít, a fény mennyiségének vizsgálatára különböző hullámhosszokon. Ez az információ feltárja a galaxisokban jelen lévő kulcselemeket, és segít az asztrofizikusoknak megérteni a múltbeli és jövőbeli galaktikus tevékenységeket.

A Strom és munkatársai által végzett tanulmányban a JWST segítségével 33 távoli tizenéves galaxist figyeltek meg folyamatosan 30 órán keresztül. Ezután 23 galaxis spektrumát egyesítették, hogy összetett képet alkotjanak, mélyebb és részletesebb megértést biztosítva, mint amit bármely földi távcső tudna nyújtani. Az így létrejövő spektrum meglepetéseket hozott, többek között a nikkel jelenlétét, amely elem ritkasága miatt nehezen megfigyelhető.

Ezenkívül a tanulmány feltárta, hogy a tizenéves galaxisok hőmérséklete magasabb, mint érettebb társaik. Ez azt jelzi, hogy a galaxisok lényegesen különböztek egymástól, és kamaszkoruk során egyedi körülményeket tapasztaltak. Strom hangsúlyozza a galaxisok hőmérséklete és kémiája közötti belső kapcsolatot, ami arra utal, hogy a megfigyelt különbségek a galaxisok eltérő kémiai DNS-ének megnyilvánulásai.

Ez a kutatás hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a csillagok evolúcióját, betekintést nyújtva abba, hogyan nőnek és változnak a galaxisok az idő múlásával. A tinédzserkori galaxisok tanulmányozásával a tudósok azt remélik, hogy feltárják azokat a folyamatokat, amelyek a galaxisokat, például a mi Tejútunkat formálják, és meghatározzák, hogy egyesek miért tűnnek „vörösnek és halottaknak”, míg mások továbbra is csillagokat alkotnak.

GYIK

Mi az a CECILIA felmérés?

A CECILIA Survey egy olyan program, amely a NASA James Webb űrteleszkópját használja távoli galaxisok kémiájának tanulmányozására. E galaxisok spektrumának elemzésével a kutatók betekintést nyerhetnek kémiai összetételükbe és az idők során kialakult fejlődésükbe.

Mi a jelentősége a tizenéves galaxisok tanulmányozásának?

A tizenéves galaxisok a galaktikus evolúció döntő szakaszát képviselik, ahol jelentős növekedés és változás történik. E galaxisok kémiai DNS-ének tanulmányozásával az asztrofizikusok jobban megérthetik a galaxisokat alakító folyamatokat, és azt, hogy miben különböznek egymástól.

Miért meglepő a nikkel jelenléte a tizenéves galaxisokban?

A nikkel ritka elem, amelyet nehéz megfigyelni. A tinédzser galaxisokban való jelenléte egyedi körülményekre vagy jellemzőkre utal ezeken a galaxisokon belül, és rávilágít a csillagok viselkedésére és folyamataira a galaktikus környezetben.

Miért forróbbak a tizenéves galaxisok, mint az érettebb galaxisok?

A tinédzser galaxisokban megfigyelt magasabb hőmérsékletek további bizonyítékot szolgáltatnak az eltérő kémiai DNS-ükre. A galaxisokban lévő gáz hőmérséklete és kémiája szorosan összefügg, bemutatva a serdülőkoruk során tapasztalt különböző körülményeket és környezeteket.