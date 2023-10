A kutatók mágneses nanorészecskéket fejlesztenek a víz szénhidrogén-szennyezésének megtisztítására

Amellett, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásával hozzájárulnak a klímaválsághoz, a szénhidrogének – amelyek a fosszilis tüzelőanyagok fő összetevői – széles körű felhasználása jelentős környezeti kihívásokat is jelent. A szénhidrogének a szerves szennyező anyagok legelterjedtebb osztálya a Földön, és megtalálhatók a kőolajban, amelyet általában közlekedési és fűtési üzemanyagként használnak, valamint a műanyagokban.

Az éghajlatváltozás pusztító hatásai iránti növekvő tudatosság ellenére a világgazdaság még mindig nagymértékben támaszkodik a fosszilis tüzelőanyagokra. Az Advanced Science folyóiratban nemrég megjelent tanulmány szerint a világ kőolaj- és földgáztermelése több milliárd tonnát tesz ki, ami hozzájárul az üvegházhatású gázok hatalmas mennyiségének kibocsátásához. A jól ismert környezeti hatások mellett aggodalomra ad okot a szénhidrogénekből származó mikroműanyag-szennyezés kiterjedt jelenléte. Mikroműanyagokat találtak olyan távoli területeken, mint az Északi-sarkvidék, sőt a felhőkben is.

A műanyagszennyezés és a víz szénhidrogén-szennyeződésének e sürgető problémájának kezelése hatékony megoldásokat igényel. Miközben erőfeszítéseket tesznek a fosszilis tüzelőanyagokról való átállásra és a műanyag termékek alternatív lehetőségeinek feltárására, megbízható módszerre van szükség a szénhidrogének vízből történő eltávolítására. A jelenlegi módszerek, mint például a lefölözés és a flokkuláció, csak a nagyobb mikroműanyagdarabokat tudják eltávolítani, a kisebb részecskéket érintetlenül hagyva.

A probléma megoldására a Friedrich-Alexander-Universität kutatócsoportja Marcus Halik vezetésével szuperparamágneses vas-oxid nanorészecskéket (SPION) használó univerzális helyreállítási módszert fejlesztett ki. Ezek a nanorészecskék körülbelül 10 nm méretűek, és nagy aktív felülettel rendelkeznek. A SPION-ok szuperparamágneses tulajdonsága lehetővé teszi, hogy könnyen összegyűjtsék őket egy külső mágnes segítségével.

A kutatók bebizonyították a mágneses víztisztító technológiájuk hatékonyságát azáltal, hogy különböző vízmintákból sikeresen eltávolítottak különféle szénhidrogéneket, köztük olajokat és mikroműanyag részecskéket. A SPION-okat újrahasznosíthatónak találták, és többször is felhasználhatók. Érdekes módon egy helyreállítási ciklus után a vasrészecskék és a műanyaghulladék keveréke még mindig olajelnyelő tulajdonságokat mutatott, egyedül a tiszta SPION-okat felülmúlva.

Bár még mindig van néhány leküzdendő kihívás, például megoldást kell találni az összegyűjtött szénhidrogének újrahasznosítására, a csapat úgy véli, hogy munkájuk hozzájárul a mikroműanyagok és szerves szennyező anyagok óceánokba és más vízforrásokba való bejutásának megakadályozásához. Dolgoznak azon is, hogy bővítsék a SPION-ok által megcélozható szennyező anyagok körét, beleértve a szervetlen szennyezőket is. E fejlesztések megvalósításához egy mágneses szeparátor prototípusának további fejlesztésére és pénzügyi támogatásra van szükség.

Ez a mágneses nanorészecskéket alkalmazó innovatív megközelítés ígéretes lehetőséget kínál a víz szénhidrogén-szennyezésének globális problémájának megoldására. A szénhidrogének eltávolítására és újrahasznosítására szolgáló hatékony módszerek kidolgozásával mérsékelhetjük a környezetre gyakorolt ​​hatásokat, és elmozdulhatunk egy fenntarthatóbb jövő felé.

